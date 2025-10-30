第47届东盟峰会：中国期待通过自贸协定3.0版与东盟共创合作新动能

10月27日，广西汽车集团向东盟出口的第5000辆整车发车仪式在中国广西壮族自治区柳州市举行。这是在中国-东盟自由贸易区持续升级背景下，广西汽车工业开拓国际市场进程中的新突破。

紧接着在10月28日，于吉隆坡举行的第47届东盟峰会及相关会议期间，双方签署了《中国—东盟自贸区3.0版升级议定书》，为深化双边经贸合作、加强供应链联接和区域一体化奠定基础。

广西汽车集团创新发展部负责人冯雪表示，该企业正持续扩大在新加坡、马来西亚、越南、泰国和印度尼西亚等东盟重点市场的布局。截至10月27日，对东盟出口额已突破2亿元人民币（约2823万美元）。他预期自贸协定3.0版将为广西企业带来更广阔的拓展机遇。

海关数据显示，中国与东盟已连续多年保持互为最大贸易伙伴关系。2024年双边贸易额达9823亿美元，较2002年增长17倍。2025年前9个月，双边贸易额达7846亿美元，同比增长9.6%，占中国外贸总额的16.6%。

自贸协定3.0版不仅将合作范围从货物贸易和投资延伸至数字经济、绿色经济等新领域，更通过加强标准与技术法规协调，致力于降低企业合规成本。诸如互认检测结果与标准等贸易便利化措施，有望助力企业产品更快进入目标市场。

在广西，面向东盟的跨境电子商务活动日益活跃。该地区已设立7个跨境电商试验区，吸引超600家企业入驻。2025年1至9月，广西跨境电商交易额突破350亿元人民币，同比增长超110%，其中近70%交易与东盟相关。

专家分析认为，自贸协定3.0版议定书的签署将为区域增长注入新动力，彰显中国与东盟共同巩固亚太地区最具活力经济伙伴关系的坚定承诺。（完）