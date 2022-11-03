第十五届国会第四次会议：考虑到房地产信贷问题 确保货币政策目标

对于获取新款用以建设、租赁和购买保障性住房的问题，越南国家银行行长阮氏红表示，房地产市场安全、健康发展在社会经济发展过程中发挥着重要作用；有助于改变城市的面貌；确保社会保障。为了促进房地产市场发展需要动员外国直接投资、股市资金、公司债券、国家预算、人民和企业的自筹资金等多种资源。信贷资金只是房地产市场发展中的一个资金渠道之一。



阮氏红表示，越南国家银行的信贷管理工作的重点放在货币政策管理上；有助于控制通货膨胀，保持宏观经济稳定，确保系统运行的安全，确保货币和外汇市场的稳定性。因此，信用管理应得到慎重的考虑。



此外，房地产信贷也潜在许多风险。因此，如果贷款的组织和调控工作不得到有效实施，将需面临流动性风险，在向人民付款方面也遇到许多困难。



阮氏红透露，在下个阶段，保持宏观经济稳定和保障银行体系的安全仍是货币政策目标中的优先事项。因此，为了实现货币政策目标，需要考虑到房地产业的信贷问题，把其当做实现货币政策目标的有效工具和解决方案。（完）