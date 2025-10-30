第十五届国会第十次会议：采取措施稳定黄金和房地产市场

10月30日上午，在结束关于经济社会形势讨论会前，越南政府副总理黎成隆代表政府发表说明讲话，进一步阐明经济增长、公共投资资金到位、黄金和房地产市场、教育及立法工作等问题。



国内生产总值（GDP）增长达到既定目标



黎成龙表示，2025年GDP预计将实现8%以上的增长；劳动生产率提高6.85%，超过既定目标；预算收入预计达2400万亿越盾，比预算高出21.5%。



公共投资资金到位进展积极

截至2025年10月23日，公共投资资金到位率达到51.7%，高于去年同期的51.5%，相当于465万亿越盾。



黎成龙指出，资金到位进度仍未达到预期，原因包括项目精简、机制政策滞后、分级分权和行政手续落实缓慢以及矿产和投资管理问题。政府将继续推动体制改革、简化程序、加快资金到位。



稳定黄金市场



黎成龙表示，受国际市场波动影响，全球金价一度接近每盎司4400美元，国内金价随之剧烈波动，国内外价差有时高达每两2000万越盾。主要原因包括地缘政治紧张、大国经济与贸易政策不稳定及民众心理因素。

越南政府已采取多项措施，包括加强市场监测、严格检查、修改第24号议定以减少黄金垄断，并研究成立黄金交易所以实现交易透明化。据黎成龙透露，若2024年国内生产总值约为12000万亿越盾，则2025年前9个月黄金买卖总额约为23.3万亿越盾。



控制房地产市场



针对房价高企、市场波动问题，黎成龙表示，政府正在修订与土地和房地产市场相关的法律，特别是地价确定机制。



同时，政府高度重视保障性住房发展目标，即建成100万套住房。截至2025年底，已完成165个项目，约11.7万套住房；累计完成、开工及获批投资的项目占目标的60%，有望超额完成。



整顿教育与完善法律体系



黎成龙表示，越共政治局第71号决议是教育领域的重要突破。针对校园暴力及学生纪律问题，政府已要求教育培训部密切跟进舆论，及时修订和补充相关通告。



在立法工作方面，政治局2025年4月30日颁布的第66-NQ/TW号决议要求创新立法思维，从管控到赋能转变。其目标是由国会制定原则性规定，其余授权政府及相关主体灵活实施。



该决议有助于解决经济社会发展的瓶颈问题，为2026年及后续任期的经济社会发展提供服务。（完）