短纪录片电影节“Viet Culture in Motion”启动

据越通社驻巴黎记者报道，1月16日，国际短纪录片电影节“Viet Culture in Motion（越南文化动态）”将在越南及多个国家同步启动。这是全球首个专注于越南文化主题的文化—电影盛会，影片将陆续在法国、捷克和比利时三个欧洲国家展映。



本届电影节由法国ART SPACE文化发展促进协会主办，系国际文化项目“Toucher Arts”的重要组成部分，旨在以年轻人的视角和方式向世界讲述越南故事。活动得到多家国内外文化、教育和艺术机构的支持与合作，包括越南法国文化院、法国南布列塔尼越南协会、河内国家大学外国语大学法语语言与文化系、Le Village Français以及捷克Mova Land组织等。



电影节旨在鼓励青年电影人以新颖、独特的方式向国际社会讲述越南故事。参赛作品分为两个单元：10分钟以内短纪录片和40分钟以内短纪录片。作品征集时间为1月16日至4月5日，评选结果预计将于5月底公布。



电影节组委会主任黄秋庄表示，电影节并不试图为越南文化下一个单一定义，而是希望搭建一个空间，让年轻一代以质朴而富有情感的视角讲述属于自己的故事，由此逐步勾勒出一个生动、多元、立体的越南形象。



“Viet Culture in Motion”面向30岁以下青年电影人开放，包括中学生等非专业群体以及希望尝试电影创作的创意人士。入选作品将参加6月11日至7月5日期间在法国巴黎和洛里昂、捷克布拉格以及比利时布鲁塞尔举行的系列展映活动，并配套举办艺术展览、专业交流和文化互动等活动。（完）