庆祝越南首届国会普选80周年暨迎接越共十四大电影周即将举行

电影周期间放映的影片包括：故事片：《跨越海洋的声音》、《空中决战》、《地道 - 黑暗中的太阳》；纪录片：《守护遗产灵魂之人》、《越南共产党 – 致力于越南民族：新思维，突破性做法》；动画片：《小琼状：金牛传说》、《蟋蟀：沼泽地冒险之旅》、《妪姬 - 貉龙君》、《荣聖的故事》、《白藤江浪涌》、《佛皇》。



电影周开幕式将于1月17日19时在北宁省文化展览中心举行。纪录片《守护遗产灵魂之人》和故事片《跨越海洋的声音》将在开幕式上放映。



除在北宁省举办电影周特选影片展映外，电影局还与各省、中央直辖市文化体育与旅游厅（局）、以及电影发行放映中心、电影文化中心、文化艺术中心、文化中心系统协调，通过流动放映等形式，在全国范围内为民众放映部分使用国家预算的选片。其中包括《同禄三岔路口》、《金钥匙》、《阮爱国在香港》、《越南共产党 – 致力于越南民族：新思维，突破性做法》、《守护遗产灵魂之人》、《妪姬 - 貉龙君》、《荣聖的故事》、《白藤江浪涌》、《佛皇》等。



电影局代表表示，电影周是一项具有深远政治和社会意义的文化电影活动，充分肯定了越南国会首次普选这一标志越南社会主义共和国发展进程重要里程碑事件的重大历史意义，同时庆祝越南在迈入新发展阶段的重要政治盛事——越共十四大。通过遴选一批艺术水准高、思想内涵深厚、兼具人文价值与健康娱乐性的优秀影片，电影周将有力传播先进文化理念，生动展现社会生活、历史进程和民族传统，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求。



通过向公众免费放映吸引人、贴近公众的电影作品，电影周不仅提高了政治宣传效果，也有助于让越南电影更贴近社会生活。（完）