“爱心越南语”培训班在韩国开班

外交部副部长、外海越南人国家委员会主任黎氏秋姮和该委员会工作代表团已出席开班仪式。越南驻韩国大使武胡出席仪式。



黎氏秋姮副部长在仪式上发表讲话时高度评价旅韩越南人社群在保护、传承越南文化中做出的努力，其中包括海外越南人越语日各响应活动。黎氏秋姮强调，越南语是民族之魂，若想保护民族传统文化，首先需保护越南语。



目前，旅韩越南人社群近30万人，其中与韩国男人结婚的妇女数量超7万人。她们子女在越韩多文化家庭中出生，这不仅是一个区别，而还是一大优势。学会越南语、了解越南文化奖帮助他们拥有更多机会发挥自身的价值。



越南语就是帮助与民族根源连接的红线。除了保护越南语外，在国外推广越南语也是必要的工作，因越南语要是向国际友人推广民族文化特色的工具。特别，不仅越南人，而越来越多外国人拥有学习越南语的需求。



多年来，旅居韩国越南人协会已连续为在韩越韩多文化家庭和旅韩国越南人子女开设各越南语培训班，举行各比赛，激励旅韩越南人，尤其是年轻一代热爱越南语并学习越南语。今年越南语培训班是为在距首尔以南30公里的京畿道华城市越韩多文化家庭和越南人子女开设的。



旅韩越南人协会主席黎氏明芳女士在开班仪式上发表讲话时表示，学习越南语不仅帮助儿童们发展自己，而还有助于增进家庭内各成员之间、在韩越南人家庭之间的感情，为建设一个劝解、强大、一直心系祖国家乡的旅韩越南人社群做出贡献。



黎氏秋姮副部长希望在韩越南语教学工作继续得到推进，不仅针对旅 韩越南人社群，而还扩大旅居全世界的越南人社群。今年是“海外越南人社群越南语日”方案展开的第二年，海外越南人国家委员会决定选择韩国为举行启动仪式的第一个地盘，从而将在其他地方举行。（完）