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澳大利亚专家评估越南在解除IUU“黄牌”方面做出许多努力
阮黄英书女士指出，2017年以来，在打击IUU捕捞、早日解除欧盟“黄牌”警告方面，越南党和国家表现出高昂的精神和决心，并取得了许多成果和积极进展。
接受欧盟委员会（EC）的建议，越南通过颁布、修改和补充2017年《水产法》和许多其他相关法令和通告来努力完善法律框架。与此同时，越南还加大制裁力度，加大对违反打击IUU捕捞行为规定的渔船的处罚力度。截至2024年5月21日，越南全国身长15米及以上的渔船配备巡航监控系统（VMS）的比例达到98.25%。
近年来，越南积极开展国际合作，与泰国、澳大利亚、美国等多个国家签署谅解备忘录。越南还设立热线电话，定期与东南亚国家交换信息。越南积极参与并主持制定“制定2020-2025年东盟打击非法、不报告和不受管制捕捞路线图”倡议。
阮黄英书女士表示，总体而言，越南在打击IUU捕捞方面取得了许多积极成果。今后，越南应继续与有关国家和国际组织密切协调，定期交流打击IUU捕捞的实践经验。从长远来看，越南需要重点关注水产养殖和水产资源保护的政策措施；扩大海洋保护区；提高居民生活水平和改善渔业社群生计。（完）