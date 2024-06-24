澳大利亚专家评估越南在解除IUU“黄牌”方面做出许多努力

澳大利亚拉筹伯大学（La Trobe University）蓝色安全项目（Blue Security Fellow）研究员阮黄英书（Nguyễn Hoàng Anh Thư）女士近日在接受越南通讯社记者采访时高度评价越南在解除欧盟委员会（EC）对越南出口水产所采取的非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的“黄牌”警告的决心。

阮黄英书女士指出，2017年以来，在打击IUU捕捞、早日解除欧盟“黄牌”警告方面，越南党和国家表现出高昂的精神和决心，并取得了许多成果和积极进展。

接受欧盟委员会（EC）的建议，越南通过颁布、修改和补充2017年《水产法》和许多其他相关法令和通告来努力完善法律框架。与此同时，越南还加大制裁力度，加大对违反打击IUU捕捞行为规定的渔船的处罚力度。截至2024年5月21日，越南全国身长15米及以上的渔船配备巡航监控系统（VMS）的比例达到98.25%。

近年来，越南积极开展国际合作，与泰国、澳大利亚、美国等多个国家签署谅解备忘录。越南还设立热线电话，定期与东南亚国家交换信息。越南积极参与并主持制定“制定2020-2025年东盟打击非法、不报告和不受管制捕捞路线图”倡议。

阮黄英书女士表示，总体而言，越南在打击IUU捕捞方面取得了许多积极成果。今后，越南应继续与有关国家和国际组织密切协调，定期交流打击IUU捕捞的实践经验。从长远来看，越南需要重点关注水产养殖和水产资源保护的政策措施；扩大海洋保护区；提高居民生活水平和改善渔业社群生计。（完）