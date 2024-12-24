滨城-仙泉地铁1号线投入商业运行第一天运送旅客15万人次

一号城铁一人有限公司（HURC1）和胡志明市城铁管理委员会23日透露，滨城-仙泉地铁1号线投入商业运行第一天，运行单位需增开多趟列车，以满足居民的需求，超出运行单位的预期。

滨城-仙泉地铁1号线运营公司——一号城铁一人有限公司（HURC1）经理黎明哲表示，在这条地铁投入商业运行第一天，该单位已开行10列列车，比原定计划的9列增开一列，共177趟，旅客人数15万。因商业运行第一天恰逢周日，前来体验这条地铁的居民较多。

黎明哲表示，当初公司预计将开行140趟，旅客人数约2.7万，但第一天，运送旅客人数已超出预期，达15万人次。23日当天，滨城-仙泉地铁1号线正常运行，运营时间从上午5时至下午16时，开行124趟，运送旅客1.4万人次。许多居民已从新的东部车站乘坐地铁上班、上学。据胡志明市交通运输厅的订单，每日该地铁一号线将开行200趟，运送旅客4万人次。对于一条刚投入运行的地铁线路，上述旅客数量是可喜的成果。

胡志明市城铁管理委员会主任潘公平表示，滨城-仙泉地铁1号线投入运营，满足了居民和当地政府的期待。他同时对这条地铁是哪里运行并受到居民的大力支持感到高兴。

12月22日，滨城-仙泉地铁1号线正式投入商业运行。当前10时，胡志明市首条地铁线路开始运送前来体验的居民。许多人一大早就来到各地铁站等候。（完）