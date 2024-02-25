渣打银行预测2024年越南GDP增长率可达6.7%

渣打银行专家表示，中期经济前景仍然乐观，为了保持增长势头，越南需要发展基础设施和减少碳排放。在最近发布的越南全球研究报告《越南——更强劲，但并不容易》中，渣打银行越南分行预测2024年越南国内生产总值（GDP）增长率可达6.7%，预计上半年增长率可达6.2%和下半年可达6.9%。

渣打银行泰国和越南经济学家蒂姆·利拉哈潘（Tim Leelahaphan） 先生说：“越南的中期经济前景仍然乐观。为了保持增长势头和竞争力，越南需要发展基础设施和减少碳排放量。”

渣打银行经济学家表示，尽管最近出现调整，但零售额和工业生产仍然强劲发展。进出口活动开始复苏，但电商尚未出现明显复苏迹象。 外国直接投资（FDI）复苏依然乏力，FDI资金流入强劲复苏的迹象需要更快的GDP增长速度。全球贸易的挑战可能是一个主要风险。

由于担心通胀重回，通胀预计将从2023年的3.3%上升至2024年的5.5%。渣打银行预计，由于越南经济正走在复苏之路上，货币宽松政策可能很快就要结束。尽管有可能降息，但该银行预计利率将保持不变。到 2024 年第三季度末，再融资利率预计将保持在 4.5%，然后在第四季度增加 50 个基点。

蒂姆·利拉哈潘先生补充说：“我们期待央行将在支持经济复苏与应对通胀上升和货币疲软之间制定平衡的政策。通货膨胀以及支出与收入之间的巨大差距可能会导致逐利行为和金融不稳定的风险。”

渣打银行还称，预计越南盾将继续面临挑战，美元兑越南盾汇率预计到2024年底将达到2.4万越南盾。当美元强势减弱时，越南外汇储备预计将恢复增长。

尽管还存在诸多困难，但2023年越南经济已取得积极成果，显示经济继续呈现新的复苏态势，下季度增速高于上季度。

具体来说，据越南统计总局预计，2023年全年越南经济增长约为5.05%；其中第一季度为3.41%，第二季度为4.25%，第三季度为5.47%，第四季度约达6.72%。

今年最后几个月，越南工业趋于积极复苏，导致工业第四季度增长率达到6.86%，2023年全年增长率达3.02%。

越南建筑业得益于公共投资资金拨付的推动展现突破性发展，部分建筑材料价格降温，银行利率降低和吸引大量外商直接投资资金等是越南经的亮点。建筑业2023年第四季度增速达9.32%，创前三个季度最高记录，也是2020-2023年历年第四季度最高水平。

2023年第四季度部分市场服务业继续保持年初以来稳定增速，如：批发和零售业；汽车、摩托车等机动车辆修理量增长9.88%；仓储运输增长9.97%；住宿和餐饮服务增长8.85%。

专家认为， 2023年越南经济增长有诸多有利因素支撑。即宏观经济保持稳定，财政政策和货币政策有效结合帮助控制通胀在安全范围内。农业部门仍然是经济的“支柱”。服务业逐步复苏，旅游活动成为亮点。此外，工业活动逐步恢复，工业生产指数呈现小幅增长态势。与此同时，政府促进公共投资资本支出的努力也是越南经济增长的重要推动力。（完）