消除企业派遣越南劳动者按合同出国务工的困难

将劳务输出管理思维从“事前审查”转向“事后监管”，最大限度地削减和简化不必要的经营条件及行政手续，杜绝腐败和消极现象，营造健康的环境。这是越南内务部副部长武战胜10月30日上午在越南从事劳务输出企业见面与对话会上提出的要求。会议吸引了全国100多家劳务输出企业代表出席。

武战胜表示，越共十三大确认 “全面发展人才，建设高素质人力资源是三大战略突破之一；重视发展民营经济、知识经济、绿色经济和数字经济”。

海外劳工是越南经济的支柱之一。数十万越南劳工在海外工作带来了巨额汇款，改善了他们的生活，也为消除饥饿、减少贫困和建设新农村等诸多国家目标计划取得成功做出了贡献。

海外劳工管理局代理局长武长江表示，近年来，越南劳务输出活动处于顺利与困难交织的背景下，但从根本上来看，困难仍然是主要问题。

2025年前10月，全国出国务工人数超过12.1万名，完成年度计划的93.2%。预计到年底，2021-2025年期间出国务工人数将达63.6万人，超出既定目标127%。

劳务输出活动不仅有助于创造就业机会和增加收入，而且每年还能带来65亿至70亿美元的汇款，成为经济重要侨汇来源之一。

武战胜在会上发表总结讲话时强调，在劳务输出工作中，第一个突破性解决方案是完善体制和改革行政手续，坚决打击腐败和消极现象。内务部正在提议政府修改与颁布相关议定和通知，其后制定近期展望至2030年和远期展望至2045年越南劳动者出国务工战略。

武战胜强调，“透明的法律环境是企业健康发展的先决条件。凡是依法经营、表现良好的企业将获得最大的支持和便利。相反，对于违规企业，将加强制裁，依法严肃处理，并公开通报违规名单，以净化市场环境。”

此外，武战胜要求重组劳务输出市场结构、提高劳动者素质，主动深广融入国际社会。内务部将牵头制定具体方案，开拓德国、加拿大和澳大利亚等高收入、高技能但严重缺乏劳动力的市场。

海外劳工管理局将同有关机构加强与合作伙伴及劳务接收组织进行谈判，为劳动者和劳务服务企业创造便利条件，以便更好地进入国际劳动力市场；同时，削减不合理、给越南劳动者和企业带来不利影响的条件和手续，确保公开、公平和透明。同时，加强信息技术应用，在行政手续办理过程中加强实现数字化转型，为人民和企业提供最便利条件，降低相关成本。（完）