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海阳省多措并举加强荔枝销售与出口力度

越南农业与农村发展部国家助农中心与海阳省农业与农村发展厅5月28日联合举行了题为“提高青河荔枝的质量和标准，加强国内销售和对外出口力度”的助农与农业论坛。来自海阳、北江、海防、太原、谅山等省市的7家企业代表出席该论坛。 据论坛上提供的信息，目前，全国荔枝种植面积约5.3万公顷，年产量约36万吨。 海阳省的荔枝种植面积约9000公顷，年产量约为6万吨。


海阳省农业与农村发展厅厅长裴文升透露，截至目前，海阳省的荔枝产品已在河内市、胡志明市等各大城市的大型超市上架。同时还在Lazada、 Sendo、 Voso和Postmart等电子商务平台上销售。海阳荔枝的主要出口市场包括中国、欧洲、美国、韩国、日本、东南亚国家等。海阳省目前一直在加强对接和贸易促进力度，以寻找和扩展新的出口市场。

国际市场上的技术性壁垒日益严格，这要求各地方需要更加重视并严格遵守生产流程。

为提高荔枝产品的质量，海阳省将继续维持具有出口优势的荔枝种植区。同时，按照有机生产流程、良好农业操作规范标准（GAP）、国际标准以及“一乡一品”（OCOP）标准以合理的方式进一步扩大荔枝种植面积。

在贸易与销售促进方面，海阳省将把加强产品品牌宣传推广与旅游促进工作相结合；推动数字技术应用，以让消费者容易查找产品相关信息。此外，海阳省还主动邀请企业前往参观该省荔枝产区；在有效开发传统市场的同时还扩大高端出口市场等。

*5月29日上午，海阳省人民委员会举行了2022年荔枝开园采摘仪式，并将荔枝产品销往国际市场，出口产量为150吨。

这是2022年海阳省荔枝等特产贸易促进推广计划中的首个活动。

据悉，2022年，海阳省荔枝种植面积大9000公顷，产量预计达6万吨，与去年相比增长10%。海阳省继续维持总面积为500公顷的41个满足越南良好农业操作规范（Viet GAP）标准的荔枝产区和总面积为110公顷的11个满足全球良好农业操作规范标准（GLOBAL GAP）的荔枝产区。

在市场方面，海海阳省预计向日本、美国、澳大利亚、欧洲、新加坡、泰国等市场出口总量为5000吨的荔枝。其中，对日本市场的荔枝出口量近1000吨；向东南亚各国和中国市场的荔枝出口量约达2万吨。（完）

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