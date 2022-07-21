洛杉矶希望开通直飞胡志明市航线

7月19日（美国时间），越共中央委员、胡志明市委副书记、人民委员会主席潘文买率领胡志明市代表团对纽约纳斯达克证券交易所（NASDAQ）进行工作访问。时代广场纳斯达克大屏幕上显示着对代表团访问的欢迎词，热烈欢迎潘文买一行。潘文买表示，胡志明市正努力成为国际金融中心，提供多种金融服务和深度融入国际市场。希望纳斯达克专家分享金融中心建设方面的经验，同时为胡志明市企业在纳斯达克上市创造便利条件。当天，潘文买一行乘机前往洛杉矶市，就机场周边地区基础设施规划与洛杉矶国际机场领导进行了工作座谈。洛杉矶国际机场在全球最繁忙机场名单中排名第五，胡志明市是该机场目前非常感兴趣的市场。但是目前两市仍没有直飞航线，洛杉矶国际机场希望开通直飞胡志明市的航线。潘文买感谢洛杉矶国际机场分享的信息和经验，同时介绍了胡志明市新山一机场的运营情况。据介绍，新山一国际机场设计年容量达2500 万人次，但目前每年为4000万人次提供服务，机场超载造成内外连接受阻。因此，洛杉矶国际机场分享的经验对胡志明市机场投资开发管理工作非常有用。当地时间7月20日，潘文买会见了洛杉矶副市长，出席美国企业圆桌会议并共进午餐，与美国一流工程建设公司柏克德（Bechtel）领导举行了座谈。（完）