新闻
河内着力打造文化品牌形象
近期，河内市许多文化空间投入运营一段时间后获得了民众的好评。其中，还剑郡是众多文化空间的聚集地，成为了广大民众和游客喜爱的目的地。
还剑郡在举办文化活动中发挥着灵活性和创造力，将步行空间和阅读空间相结合；如河内市古街区一级紧急保护区内的步行空间、还剑湖和临近地区的步行空间，河内市书街阅读文化空间、冯兴壁画街；成为了河内首都市中心旅游的亮点，成为当地人民和游客的交流之地，有助于发挥河内的文化遗产价值。
河内市还剑郡领导表示，步行空间已增加了贸易和旅游发展的机会，助力提高人民收入水平和预算收入水平。借此，还剑郡有更多资源投入改善人民群众的生活。
2022年初，越南手工艺村精髓中心项目的施工使钵场（Bát Tràng）人民高兴不已。该项目旨在推广介绍陶瓷村和全国各手工艺村的传统。越南手工艺村精髓中心投运之后已产生了良好的效果，吸引了众多首都人民和游客的关注。
越南手工艺村精髓中心具有独特建筑风格，类似于制作手工陶器的陶轮，红河的波浪。这里有陶瓷博物馆，讲述了陶村祖先近千年里离开宁平生安县菩八故乡跟着李公蕴来到这里建成如今这么富饶的钵场村的故事。
这同时也是雕刻艺术家们体验制作陶瓷业，创作艺术陶瓷之地以及促进各手工艺村奥义、推介当代艺术和举行出色艺术作品拍卖的地方。
河内市正在支持开发更多的文化空间； 因文化空间不仅创造了一个服务于人民精神生活的场所，而且也是一个开发独特的、有创意的文化产品的环境。 河内将出台相应机制和政策，支持推动创意空间可持续发展并成为 “创意生态系统”；促进创新创业、夜间经济、城市经济和创意活动发展等。（完）