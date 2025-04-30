气势磅礴的纪念南方解放、国家统一50周年阅兵和群众游行活动。图自越通社

越通社胡志明市——4月30日上午，纪念南方解放、国家统一50周年阅兵和群众游行活动在胡志明市第一郡黎笋街举行，气势磅礴，吸引超1.3万人参加。



在纪念南方解放、国家统一50周年国家级庆典结束后，阅兵、群众游行活动正式开始。首先登场的是由越南人民军直升机编队执行的空中表演，悬挂着党旗和国旗的Mi-8T、Mi-17和Mi-171直升机飞越胡志明市中心上空。紧接着是由苏-30MK2战机与雅克-130教练机组成的 战斗机编队飞行。这些战斗机在空中进行了高难度的技术动作，其中最引人注目的动作是苏-30MK2在胡志明市上空投放热诱弹。



随后是礼仪彩车方阵，包括越南社会主义共和国国徽模型的彩车、胡志明主席画像的彩车以及象征南方解放、国家统一50周年标志性彩车通过主礼台。



国徽模型车上，国徽被安置在象征振翅高飞“雒鸟”的造型上，展现出越南人民的意志和渴望。车队周围由54名优秀大学生手持彩带随行，象征着由54个兄弟民族构成的坚不可摧的民族大团结，这是越南民族几千年来建国卫国精神的结晶，也是成就1975年春季大捷的伟大力量。



接着是党旗、国旗方阵，象征着理想与信念的胜利，是越南共产党领导的勇气与智慧的象征，是由历史激发并持续发扬的民族大团结的力量源泉。这正是全党、全民和全军完成社会主义越南建设与保卫伟业的根本动力和源头。



人们观看直升机和战斗机飞行表演。图自越通社



胡志明主席画像的彩车紧随其后。胡志明主席——杰出领袖，越南共产党的创立者和锻造者，是民族解放英雄、世界文化名人，是人民武装力量亲爱的父亲。胡志明开辟了革命道路，直接领导越南革命走向一次又一次胜利，其中包括1975年春季大捷，实现国家统一。陪同车辆的是50名优秀青年和儿童，象征着国家未来的主人翁。



接下来是象征南方解放、国家统一50周年的彩车，其标志是南方民族解放阵线红蓝相间的旗帜，象征着1975年春季大捷是越南民族伟大建国与卫国历史中的光辉篇章，标志着完成光荣历史使命——南方解放、国家统一，使越南步入独立统一的新纪元，迈向建设一个富强、民主、公正、文明的社会主义国家。车辆随行的是50名优秀青年代表。



先后通过主席台分别为越南人民军各方阵，包括指挥车、全军军旗方阵，女子军乐队方阵，代表进攻西贡的五路大军军官方阵，重现1975年4月30日胜利时五个快速突击方向的历史画面。



解放军战士方阵身穿标志性的绿色军服、戴南方民族解放阵线红蓝旗帜的帽子，重现了抗美救国战争时期南方武装力量的坚强形象。陆军军官方阵代表越南人民军的主力部队，始终准备完成各项任务，建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化的军队，坚决保卫越南社会主义国家。



海军军官方阵代表保卫国家海洋、岛屿与大陆架主权的核心力量。海警军官方阵代表国家依法执行海上主权与国家安全任务的专责力量。



后勤—技术军官方阵则是保障全军物资、技术与后勤支援的重要力量。



女性通信军官方阵象征人民军通信保障力量。



胡志明主席画像的彩车。图自越通社

女军医军官方阵佩戴红十字袖章，展现出正规、专业的形象，为保障部队与人民健康、增强军队综合实力做出贡献。



电子作战战士方阵代表在现代战争中执行情报防护、信号干扰、敌方通信压制等任务的专责部队，守护国家重要目标与信息安全。



网络空间作战部队方阵代表捍卫国家网络安全、主权的单位，保障国防军事信息系统与国家重点信息系统的绝对安全。

越南维和女军官方阵代表越南军人参与国际维和任务的形象，体现越南致力于全球和平的承诺，传播“胡伯伯部队”的文化价值，向国际友人展示越南和平、亲善、充满发展活力的国家形象。



陆军战士方阵代表主战力量，直接执行战场任务。坦克装甲兵战士方阵是实施战略突击任务的重要力量，承担突破和攻占陆上目标的职责。特种兵战士方阵代表精锐特殊作战部队，专门执行突袭、伏击及特殊战术任务。 紧接着，代表西贡特工部队在抗战时期英勇无畏、默默牺牲、赫赫战功的女特工方队登场。



接下来是在民族解放和捍卫祖国斗争中与越南有着传统友好关系的邻国——中国、老挝和柬埔寨三国国防部派军队方队闪亮登场。



参加国家级阅兵式和群众游行的民兵自卫队力量包括海上男民兵方队、南方女游击方队、北方女民兵方队。

气势磅礴的纪念南方解放、国家统一50周年阅兵和群众游行活动。图自越通社

越南人民公安方队展现了其在保卫国家安全、维护社会治安秩序方面的实力、正规性和核心作用。



接着是代表保卫国家安全、维护社会秩序安全力量的人民安全官兵男性军官方队，以及女交警方队、空军军官方队和胡志明市公安军官方队。



其后，随时准备与“火敌”作战的男消防警察方队以及身着警服、佩戴联合国臂章的联合国维和警察军官方队登场。



继男性机动警察方队之后，女特警方队以及 男性战斗预备机动警察方队闪亮登场。



随后是参与维护基层安全秩序的队伍男性方队， 机动警察骑兵方队和代表了越南人民的傲慢、自豪和自尊的红旗方队陆续登场。



群众游行队伍包括人民武装英雄、劳动英雄、历史典型见证人（乘坐车辆游行）、越南祖国阵线、老兵、前青年冲锋队、工人、农民、知识分子、企业、海外越南人、妇女、青少年、文化体育等方队。



群众游行队伍的最后一个方阵是艺术-体育-媒体方阵，共有450人。



在和平鸽与五彩气球齐飞的壮丽景象中，纪念南方解放、国家统一50周年（1975.4.30-2025.4.30）庆典暨阅兵和群众游行活动圆满结束。（完）