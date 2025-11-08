欣赏庆和省波那加女神塔的魅力

其中，高达20米的主塔供奉着波那加女神——即天依阿娜圣母，这位女神被尊为“主处圣母”，传说她教会人们种稻、织布，并带来了富足安定的生活。

俄罗斯游客叶戈尔·克里茨基：“这是我第一次来到波那加女神塔。这里风景非常美丽，古塔庄严而神圣。在塔区内，还有年轻男女表演传统乐器和民族舞蹈，非常有特色，给我留下了深刻印象。”

来到波那加女神塔，游客不仅可以欣赏这处古建筑群神秘的美感，还能沉浸在充满活力的占族文化氛围中——曼妙柔美的传统舞蹈、激昂热烈的鼓声与悠扬回荡的笛声，共同构筑出芽庄天地间的一道独特文化风景线。

游客阮映月女：“今天参观波那加塔，我只需要用智能手机扫描二维码，几秒钟内就能获取遗迹群的详细信息，让我能自行了解和探索这个地方。这个科技应用非常实用，也大大丰富了游客的体验。”

庆和省文化遗产保护中心负责人张文山：“整座遗址区都已经设置二维码，支持越南语与英语两种语言，便于游客获取信息。数字技术的应用取得了显著成效，不仅提升了游客的游览体验，也激发了他们对占族文化探索的兴趣。我们还整合数据，连接多家网站与社交平台页面，以推介庆和省的文物遗址与文化遗产体系。”

经过长期的文化交流与融合，波那加女神塔成为越占文化交汇的重要象征，这一点在波那加女神的形象中表现得尤为鲜明。这里不仅是神圣的宗教信仰场所，也被视为中南部地区极具代表性的祀母信仰中心，是越族与占族人民共同寄托国泰民安、风调雨顺、生活安乐幸福美好愿望的精神归属地。（完）