旅居全球各地的越南人欢度春节

越南驻日本大阪总领事吴郑河表示，是日本的第二大海外侨民群体，为日本经济社会做出贡献，也是加强越南与日本交流合作的重要桥梁。目前，旅居神户市的越南人超8000人，表示希望在该市的越南人将遵守当地法律，积极参加各项加强团结的活动，为加强两国交流和合作做出贡献。



神户市副市长Ohara Kazunori高度评价旅居该市越南人相亲相爱精神，同时表示目前旅居该市越南人约8千多人，迎春活动得到举行具有重要意义。



*1月21日（即壬寅年腊月三十），越南驻以色列大使馆与旅居以色列越南人社群联合举行题为“团聚迎新春”的迎春活动。



越南驻以色列大使李德忠介绍2022年经济社会情况和两国双方关系的新进展，并强调，越南国家始终为海外越南人提供最优惠的政策和良好感情。

迎春活动已再现了昔日春节空间，越南春节食品展位，包粽子、摆放五果盘、准备春节饭菜等活动。

*值此2023癸卯年春节之际，越南驻斯洛伐克大使馆与旅居斯洛伐克越南人协会合作举行迎春活动。



越南驻斯洛伐克大使阮俊回顾了新冠疫情爆发期间越南经济社会发展所取得的成就，并强调，党和国家坚持以人民为中心、以企业为服务中心的方针。



旅居斯洛伐克越南人协会感谢大使一直积极参与越南人社群活动，高度评价大使馆在促进越南与斯洛伐克关系，特别连接越南人社群与当地国之间的关系的作用。同时希望，今后继续与大使馆合作，建设越南人社群日益强大发展。



*1月20日晚（即壬寅年腊月二十九），越南驻捷克大使馆与旅居捷克越南人协会配合举行2023癸卯年喜迎新春活动。



越南驻捷克大使蔡春勇介绍2022年国内经济社会发展成就，并强调，越南之所以能有今天的地位，离不开包括捷克在内的海外越南人的贡献。



旅居欧洲越南人协会联合会主席、旅居捷克越南人协会名誉主席黄廷胜对越南驻捷克大使馆的关心和支持表示感谢，并呼吁越南人社群继续密切团结，心系祖国，为促进越捷传统合作关系作出贡献。（完）