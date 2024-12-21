新封州大桥建设工程开工 投资额超6300亿越盾

12月21日下午在富寿省林滔县冯原乡，交通运输部同富寿省人民委员会配合举行新封州大桥建设工程开工仪式。该项目投资总额6353亿越盾（折合人民币1.82亿元），由升龙项目管理委员会为投资方。

新封州大桥全长652,88公里，大桥起点位居林滔县冯原乡，终点位于三农县万春乡。

交通运输部部长陈红明表示，受第三号台风的严重影响，旧的封州大桥被坍塌，造成重大人员伤亡，该地区的交通严重中断。该事故已严重影响到当地各项经济社会活动，对人民生活产生消极影响。正因如此，尽快兴建新的封州大桥受苏林总书记、政府总理，各位党和国家领导的关注和密切指导。

基于其迫切性，政府总理已批准按照紧急工程兴建令实施新封州大桥建设项目并要求在2025年内需完成并投入使用。

陈红明表示，落实政府总理的指导意见，富寿省力争在2025年12月22日前完成，比计划（2025年12月31日）提前9天完成。

陈红明还要求施工承包商——长山建设总公司调动各种资源，包括人力资源和财力资源，现代机械设备，集中开展施工工作，努力缩短项目施工进度，确保工程质量，尽早连接地区交通网络，为两岸人民往来创造最为便利的条件, 助推经济社会发展，确保地区国防安全。（完）