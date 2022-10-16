新加坡总统哈莉玛·雅各布开始对越南进行国事访问

应越南国家主席阮春福邀请，新加坡总统哈莉玛•雅各布与夫君于10月16日下午开始对越南进行国事访问。

这是越南共产党第十三次全国代表大会以来外国国家元首对越南进行的首次国事访问，也是新加坡总统自新冠疫情爆发以来的首次出访。此次访问是在两国面向2023年建交50周年和战略伙伴关系建立10周年的背景下进行的。

陪同新加坡总统哈莉玛•雅各布给予夫君访问越南的有新加坡加坡人力资源部长Tan See Leng，新加坡外交部高级政务部长沈颖（Sim Ann），新加坡驻越南大使惹亚·勒南（Jaya Ratnam）等。

访问期间，新加坡总统哈莉玛将前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容，出席正式欢迎仪式，与越南国家主席举行会谈并见证签字仪式；拜访越共中央总书记阮富仲、国会主席王廷惠、政府总理范明政。

新加坡总统哈莉玛将会见河内市委书记；参观VSIP一号工业园区，与北宁省领导举行会晤并在胡志明市开展部分活动。

新加坡总统哈莉玛对越南进行国事访问有助于加强两国政治互信，促进政治-外交、国防-安全、经济、投资和劳务、技术等多方面合作，特别是将越南与新加坡两个经济体的合作推向“在数字平台上对接”的新高度。（完）