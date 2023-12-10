政府总理范明政：金瓯省需集中发挥三大优势

9日下午，越南政府总理范明政已与金瓯省委常务委员会举行工作座谈，对自越共金瓯省第十四次代表大会任期初至今经济社会发展任务执行情况做出评价和提出今后方向和任务，答复该省提出一些建议等。

据金瓯省委的报告，该省已完成越共金瓯省第十四次代表大会的决议中19项指标中的18项。生产经营活动有序复苏，出现积极变化，GRDP达约7.83%，超出所提出的目标（7%）。

范明政高度评价金瓯省在经济社会发展方面取得的成果。今后，该省应注重发挥农业、旅游和可再生能源等三大优势。从而出台最大限度开发独特潜力、竞争优势、突出机会的措施，促进快速可持续发展。

金瓯省需集中发展水产养殖，尤其是虾养殖。能源方面，继续发展金瓯气、电、氮综合项目。此外，该省集中开发风电、光伏发电、可再生能源等潜力。金瓯省需充分发挥“角地”——祖国最南端的品牌，促进旅游发展。

范明政还要求金瓯省集中落实好关于交通基础设施的突破口，尤其内河运输和海路等。具体是省级金瓯机场，建设各条高速公路，发展内河航运和海路等。

与此同时，金瓯省需注重发展数字基础设施，农业、农村基础设施，教育、卫生、文化和体育等的基础设施。范明政还要求金瓯省研究制定应对气候变化、塌方、沉降等现象的具体项目和提案。

9日中午，范明政已实地考察了金瓯机场跑道升级改造项目，北南高速公路金瓯省段项目和金瓯气、电、氮综合项目实施进度等。

其后范明政一行来到东部北南高速公路后江-金瓯高速公路项目施工现场，慰问员工们。据报告，目前项目施工率达15%左右，征地产拆迁补偿工作基本完成。（完）