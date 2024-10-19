政府总理范明政：采取配套措施 确保电力供应充足

10月19日，越南政府总理范明政在河内主持召开政府常务委员会与各部委会议，讨论2025年及后续几年确保力供应各重点项目的实施情况。

政府总理范明政在会议上发言表示，根据经济增长情况，预计电力需求每年至少增长10%。2023年部分地方出现电力供应缺乏情况，影响民众生活、企业生产以及投资者的信心。因此，为了确保电力供应，保障国家能源安全，范明政总理要求有关部门全力以赴未雨绸缪，确保提供经济所需的能源。

据越南电力集团（EVN）的报告，2024年前9个月，EVN生产和进口电力总量达到2328亿千瓦时，增长近11%，商业用电量达到超过2080亿千瓦时，增长超过11%，满足社会经济发展和人民日常生活需求。据预算，在政府的指导下，2025年电力供应将基本满足发展需求。

在会议上，政府领导和各部委行业代表共同讨论并深入分析电力生产和进口形势；电力需求；发电厂供电能力；电力和电网项目；电力生产原材料和燃料供应等情况。

范明政总理对电力、能源部门为保障2024年电力供应所做的努力给予好评。同时指出，为确保2026~2030年电力供应，各部委必须积极主动采取配套措施，其中包括抓紧开展直接购售电法令，支持政府颁布“关于自产自用电力、太阳能发电和屋顶电力购销的法令”，消除项目的困难和障碍；新增电源和电网项目，尽早完成从老挝和中国进口电力的谈判，抓紧完善相关机制和法律法规等。

范明政总理重申，各部委行业要制定有力措施，确保电力供应充足，在任何情况下避免出现电力短缺，同时进一步推进水电、热电、燃气电、风电、太阳能、核电等能源多元化，本着“国家、人民、企业利益和谐”精神，研究适当的电价等。（完）