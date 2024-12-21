政府总理范明政：真正把岘港市建设成为全国增长极

21日上午，政府总理、国会关于组织岘港市城市政府模式及试点实施发展特殊政策和机制的第136号决议（以下简称第136号决议）落实指导委员会主任范明政在政府总部主持召开指导委员会第一次会议。

第136号决议于2024年6月26日颁发，2025年1月1日起生效。决议中明确规定财政和国家预算管理的优惠政策机制；投资建设和经营港口等基础设施；吸引尤其是对创新、研发、数据、半导体、人工智能等领域的战略投资者机制；岘港自由贸易区投资、管理和开发机制及政策。

在政府总理的密切指导下，岘港市已同各中央部门和机关保持密切配合，有效开展第136号决议并取得一些让人欣喜的成果，如完成自贸区成立提案；岘港高科技园区管理委员会国家管理职能调整补充提案（草案）等。

范明政在发表总结讲话时强调，组织岘港城市政府和试点实施岘港发展特殊政策和机制不仅为了岘港的发展，而还是为了全国在民族奋进，走向富强繁荣的纪元中的共同发展。

为了实现到2030年成为中等偏高收入国家，2045年成为高收入国家的目标，2025年越南经济增长需达8%并在未来发展阶段达两位数增长。若想突破、加速发展，需创造体制、政策机制的突破；基础设施，尤其是交通、物流基础设施，数字基础设施，社会基础设施等的突破；培训，提高人力资源的突破等等。

范明政要求岘港市需最大限度发挥与众不同的潜力、卓越机会和竞争优势，推动经济达两位数增长，让岘港市真正成为中部-西原和全国的增长极。

范明政表示，今后需把越南建设成为自由贸易的国家，同时要求岘港市需成为先行、开辟道路的地方。岘港市需紧跟党、国会、政府、政府总理的主张和路线，发挥创新精神，以飞得更高、走得更远，推进国际一体化和发展进程；紧跟实践，从实践出发，尊重客观实践，以实践为准绳；做出快速、及时和有效的政策反应等等。

范明政要求岘港市需拥有突破思维、战略视野，创造动力、渴望，超越自己实现发展。岘港市需拥有动员一切合法资源投入各领域发展的政策和机制；不耽误各机会和浪费时间。

范明政指导岘港市同各部门配合，尽快成立各创新中心、自贸区和岘港国际金融中心；研究开展填海区；同时加大开展宣传工作力度，让人民群众理解，凝聚社会共识，为实施第136号决议注入强劲动力。（完）