政府总理范明政：国际高度评价越南发展展望

8月3日，越南政府总理范明政8月3日以线上线下相结合方式主持召开2022年7月政府例行会议。设在政府总部的主会场与全国63个省市分会场视频连线。

政府副总理范平明、黎明慨、武德儋、黎文成；各部部长、部级单位和政府直属机构领导、全国63个省市人民委员会主席等与会。

上午，会议听取和讨论了今年7月份和前7月经济社会发展所取得的成就、面临各困难和不足之处的客观和主观原因；吸取的经验教训；政府01号决议、经济社会复苏与发展计划等的执行情况、新冠肺炎疫情防控工作情况。与此同时，提出实施8月份和后续各月的任务的措施。

据计划与投资部的报告，宏观经济保持稳定，抑制好通货膨胀，货币市场基本保持稳定，信贷增长9.42%；汇率保持在合理水平。7月份CPI环比上涨0.4%，同比上涨3.14%，前7月上涨2.54%。国家财政预算收入约达77.5%，增长18.1%。

工业生产继续复苏，7月份工业生产指数环比增长1.6%，同比增长11.2%，前7月上涨8.8%；63省市中的61个工业生产指数增长。7月份出口增长6.1%，前7月增长14.8%；前7月出口额达超2.16亿美元，增长16.1%；进口额超2.15亿美元，贸易顺差7.64亿美元。贸易服务强劲复苏。7月份货物零售总额和服务营业额486万亿越盾，同比增长42.6%，前7月达3.205万亿越盾，增长16%。7月份，国际游客达35.26万人次，环比增长49%，前7月比2021年同期增长9倍。

7月份，新设企业13200家，前7月为89400家，同比增长17.9%。国家预算支出到位率达46.2万亿越盾，同比增长22.5%。

关于新冠肺炎疫情，据卫生部的报告，前7月，全国新冠肺炎确诊病例超900万例，康复病例850万例，死亡病例近1.1万例，占0.1%。7月份，全国新冠肺炎确诊病例超3.3万例，死亡病例6例。

关于新冠疫苗接种工作，截至7月31日，越南新冠疫苗接种量超过2.46亿剂次，近期疫苗接种进度加快。7月下半月，疫苗接种量超770万剂次，比上半月增长34%。



范明政在发表讲话时强调，地区和世界复杂动荡的局势已对国内经济社会产生巨大影响，7月份和前7月取得的结果令人欣喜；许多经济指数较为积极，许多经济产业快速和强劲复苏。总体上看，宏观经济稳定，确保经济各大平衡，抑制好通货膨胀，为经济社会继续复苏和可持续发展树立信心并打下重要基础。

范明政表示，许多权威的国际组织和专家已高度评价越南取得的结果和发展展望。渣打银行预计，第三季度越南GDP增长10.8%，第四季度为3.9%，全年达6.7%；VinaCapital基金预测第三季度GDP增长10%，全年增长7.5%；汇丰银行已上调2022年越南经济增长预测，从6.6%上调至6.9%；亚行仍将今年和明年越南增长预测保持在6.5%和6.7%。

范明政强调，所取得的结果离不开以阮富仲同志为首的越共中央委员会、中央政治局和书记处的英明领导和包括国会各项决议在内的国家各项重要决策；政府和政府总理有重点的指导调控工作以及整个政治系统、企业界的努力，全国人民齐心协力和支持以及国际友人的援助。