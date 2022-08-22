政府总理范明政出席关于国防工业发展的决议贯彻落实会议

22日上午，中央军委在河内举行会议，贯彻落实越共第十三届政治局关于“到2030年和后续各年国防工业发展”的第8号决议（以下简称第8号决议）。

越共中央政治局委员、政府总理范明政；越共中央政治局委员、书记处常务书记武文赏; 越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将出席会议。

会议上，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、中央军委常委、越南人民军总参谋长阮新疆上将介绍了第8号决议的基本内容；越共中央委员、中央军委、国防部副部长范淮南报告了政府实施第8号决议的行动计划制定过程；各中央部门和地方代表九就各重要问题发表讲话。

政府总理范明政在会议上发表讲话时强调，近期，国防工业已取得许多重要结果，国防工业产品日益丰富多样、具有两用性、确保质量，为确保武器装备全时待战，逐步现代化军队，巩固国防，捍卫祖国、国家工业化和现代化以及军队建设等做出积极贡献。

近期，世界和地区局势预测快速和复杂难料，对各国国防工业提出迫切要求。在国内，经济社会继续保持稳定，继续向前发展，然而仍面临许多困难和挑战，要求推动国防工业发展，以确保国家独立、主权、统一和领土完整。



第8号决议充分体现了党、国家和人民对国防工业的深切关注、期望和信任，具体化了到2025年建设军队基本精简、强大的目标，为到2030年建设革命、正规、精锐和现代化的人民军队奠定基础，同时助力促进国家工业化和现代化；建立与积极主动、深广、务实、有效融入国际相结合的独立自主的经济体。

为组织落实政治局第8号决议取得实效，政府总理要求，与会代表继续充分认识该决议的目的、要求、意义、重要性和内容；牢牢把握需要落实的观点、指导思想、任务和方案，形成全党全军全人民意志、行动、决心的高度统一。

范明政要求，加强国际合作，组织有效实施合作形式、技术转让、应用科技成果等。

国防部长潘文江大将代表中央军委常委吸收和领会范明政总理的指示意见。潘文江大将要求，会议召开后，各级党委和党组织要迅速组织学习掌握第8号决议，特别是观点、目标、任务和解决方案，新的核心问题，以认清第8号决议是一个与建设革命、正规、精锐和现代化人民军和国防、安全、建设任务密切相关的重要内容。（完）

