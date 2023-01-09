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政府总理指示全力做好2023年春节期间疫情防控工作
目前，新冠肺炎疫情仍复杂难料，未稳定，新冠病毒各变种连续出现。尽管新冠疫苗接种率高，但疫苗接种后免疫力将逐渐减少；冬春之交和加上部分国家疫情防控措施放宽引起今后，特别是2023年春节期间新冠病毒感染病例将会增加。
为了主动开展春节期间、贸易往来、旅游等活动和各种庙会举行期间疫情防控工作，既确保科学、安全和高效的疫情防控工作，又继续促进经济社会复苏和发展，充分利用贸易往来和吸引游客等的机会，政府总理、国家新冠肺炎疫情防控指导委员会主任要求：
各部门、地方和行业严格贯彻落实中央书记处于2022年12月18日颁布关于举行2023癸卯年春节的第19号指示；政府总理于2022年12月23日颁布关于加强采取确保快乐、祥和、安全和节约地过2023年春节的措施的第22号指示; 同时继续有效展开政府关于颁布新冠疫情防控计划的第38号决议。
卫生部密切关注和跟踪国内和国际疫情情况，同各部门、行业和地方保持密切配合，指导、检查和监督疫情防控工作，确保主动、随时和及时应对疫情的新演变；同国内外专家和组织配合，密切观察和更新各项疫情防控措施和方案，确保及时、符合和高效。
文化体育旅游部同卫生部和各省市人民委员会配合，指导和引导各旅游服务经营单位开展确保游客和居民安全的措施，加大对春节期间和各庙会举办工作的检查和监察六点，确保做好疫情防控工作。
公安部、交通运输部、工贸部、外交部和其他有关部门根据其职责、任务和权限同各地方配合，做好春节期间社会安全秩序、春节和年初庙会期间货物流通等措施，让人民群众过上快乐、安全的春节；同时继续确保政府、政府总理、国家新冠肺炎疫情防控指导委员会关于经济社会发展、贸易和旅游领域的目标和要求。
通信传媒部、卫生部、越南国家电视台、越南之声广播电台、越南通讯社、各家媒体，各省市人民委员会指示加强宣传工作，提醒人民群众继续实施各项新冠肺炎疫情防控措施，严格按规定实施新冠疫苗接种工作。
各省市人民委员会密切观察疫情情况并组织开展各项防疫措施，加强各口岸各居民小区疫情防控检查 工作等。此外，需推进新冠疫苗接种工作，确保病人收治工作、医疗药物和医疗设备充足等，在各口岸和社区加强疫情防控宣传工作等。（完）