政府总理发文 要求加快建设项目施工进度向党的十四大献礼

据越南科技部的最新报告，2025年，全国数字技术行业营收预计达1980亿美元，比2024年增长26%，并超出计划16%。对GDP的贡献约为1075.12万亿越盾。硬件、电子产品出口额预计达1780亿美元，增长35%，继续是主要的出口商品。电子商务预计达360亿美元，保持22-25%的年增长率——位居地区首位。



然而，越南数字经济也面临着不少挑战。体制机制、政策仍跟不上实践需求。由于起点较低，用于数字化转型、数字基础设施和研发的资源仍然不足，投资分散，缺乏重点。人力资源培训工作尚未跟上技术发展的速度。



越南科技部长阮孟雄表示，当前阶段正处于促进传统模式向数字化转型，而下一阶段需要强劲转向创造新的发展空间，让数据、人

工智能、数字平台、数字企业和数字公民共同成为增长的驱动力。



目前，数字经济在GDP中的比重快速增长，但国内附加值仍然较低，很大程度上依赖于跨国平台。



“今后的主要任务不仅是做得更多，而是要做得更深更实，以创造可持续的附加价值。因此，改革创新是非常必要的”阮孟雄强调道。



为数字经济注入动力



国家数据中心主任阮玉冈少将表示，一个规范、准确的人口数据库是数字经济安全、有效发展的重要基础。电子身份识别系统是电子商务、数字金融、数字医疗安全、有效运行的钥匙。当通过人工智能和大数据进行开发利用时，数据将创造出数倍的经济价值。"这正是二十一世纪的'石油'，是取之不尽的创新资源。”阮玉冈强调道。

在此背景下，推动人工智能应用被视为关键因素。FPT Smart Cloud 总经理黎红越建议政府制定机制，加强人工智能在企业中的应用，并建立公私合作模式，助力形成一个服务于研发的共同"工厂"。



需要政策激励和长期战略



专家和企业提出了许多具体建议，旨在破解瓶颈并创造新的增长动力。在基础设施和财政机制方面，Viettel集团副总经理高英山希望政府尽快出台具体指导，以有效分配和使用研发预算；研究特殊机制以获取和购买核心技术；设立战略性产业发展投资基金等。



Boston Consulting Group (BCG)公司董事总经理Arnaud Ginolin指出，低空经济在数字贸易、数字运输、网络基础设施、工业及安全等领域具有许多机遇。他建议越南制定明确的国家战略，设计配套的政策路线图，开展试点，优先掌握核心技术，并加快基础设施投资，培训机器人、人工智能领域的人力资源。



在企业支持方面，Becamex集团信息技术总监范俊英建议，为中小型企业建立数字化转型和绿色转型的重点中心；对使用国内技术的FDI企业提供税收、土地优惠；大力推进供应链本地化；并通过越南基础设施、科技企业提供间接支持。

