政府总理发文 要求加快建设项目施工进度向党的十四大献礼

公文明确指出：

2025年全国成功组织了三期共564个重点工程项目的竣开工和技术通车仪式，涉及34个省市，投资总额超过5.14千万亿越盾（折合人民币1.39万亿元）。其中，民营部门参与投资约3.84千万亿越盾（占74.6%），中央预算投资约1.3千万亿越盾（占25.4%）。

这些项目不仅促进了经济社会基础设施建设，更彰显了将国家建设得富强文明繁荣昌盛的巨大决心。



全力以赴缩短项目工期3至6个月



公文要求各部门各地区及投资商、业主、承包商进一步发扬责任担当精神，加倍努力，全力以赴落实各项任务，争取尽早完成并将项目投入使用。



对于定于2025年12月19日完成收尾或技术通车的工程和项目，业主、承包商及相关部门需在组织实施环节中加倍努力，争取在党的第十四大召开日（预计2026年1月19日开幕）前将项目投入使用。



对于在建项目，业主、承包商需制定科学合理的施工计划，加强人力、机械设备的投入，以加快施工进度，努力将工期缩短3至6个月，同时必须确保项目质量、劳动安全和环境保护。



河内北部智慧城市项目效果图。图自越通社

对于在2025年12月19日开工的项目，投资者、项目经理、承包商需按规定抓紧完善相关手续，大力推进全面施工，坚决防止形式主义、官僚主义和低效问题。



动员所有力量参与解决项目困难



政府总理要求各地方继续动员所有力量参与解决项目困难和障碍，加快推进征地拆迁工作，从实施初期就确保建材供应，避免因征地拆迁滞后或建材供应短缺影响施工进度，杜绝消极腐败浪费现象。



公文要求各部委及地方政府负责人按规定审查承包商、投资者资格；指导投资商加强成本管理，确保项目质量；加强对项目的检查、审计和监督工作，确保遵守法律规定，严防消极腐败浪费。



公文责成建设部和政府办公厅根据职能和任务，跟踪督促各部委、机构和地方严格落实公文要求的任务，不让任何障碍影响项目进度和质量，及时向政府副总理陈红河报告工作进展。（完）