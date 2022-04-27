政府副总理黎明慨：政府为韩亚银行放心在越长期投资创造便利条件

越南

政府副总理黎明慨

27日上午在会见韩国韩亚银行总经理朴成镐（Park Sung Ho）时强调，越南政府一直以利益和谐、风险共担的精神为韩亚集团、韩亚银行乃至韩国企业放心在

越南

长期投资兴业创造便利条件。

韩亚银行

是越南投资与发展股份商业银行的重要战略伙伴。

黎明慨表示，近期，韩国继续是越南在多个领域的重要伙伴。越南希望加强与韩国的合作，旨在推动两国在多领域，尤其是在经贸和投资领域的关系走向深入和务实。

黎明慨表示，战胜新冠肺炎疫情造成的困难，2021年第一季度越南经济渐有起色和积极复苏。在许多国家通货膨胀率较高时，越南仍保持稳定宏观基础，抑制通货膨胀，居民消费价格指数仅上涨1.92%。该成果离不开包括越南投资与发展银行重要伙伴的韩亚银行在内的国内外企业的贡献。

朴成镐强调，韩亚已对越南投资与发展银行成功投资。近期，该银行已出资400亿越盾，同越南

投资

与发展银行实施各项社会保障计划。他同时表示，将投资与发展银行与韩亚银行之间的关系发展成为战略关系，成为越韩经济合作的典范，对两国关系发展做出贡献。

黎明慨表示希望，韩亚集团继续扩大在越南的投资范围，不仅集中于银行领域，还可扩大到其他领域。他同时表示，2022年是越韩建交30周年，两国各地方和企业将举行多项庆祝活动，从而进一步巩固两国合作和加强对接，希望韩亚集团、韩亚银行和投资与发展银行将举行多项具有意义的活动，为深化两国关系做出贡献。（完）