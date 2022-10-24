提高公众对祖国海洋岛屿和承天顺化省潟湖重要性的认识

越南承天顺化省委宣教部24日举行2022年越南海洋岛屿和承天顺化泻湖知识竞赛启动仪式。

承天顺化省委宣教部部长黄庆雄表示，此次竞赛旨在提高党员干部和社会各界特别是年轻一代对当前形势下海洋岛屿和承天顺化泻湖重要性的认识。

比赛以每周一次通过在线答题形式举行。竞赛第一周从 2022 年 10 月 24 日上午10时开始，到下周一上午 9时结束。所有在越越南公民都可以通过 https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn/ 网站参加比赛。

按计划，比赛总结颁奖仪式将于2022年12月上旬举行。

比赛内容包括东海及越南各海域、岛屿的位置、自然条件、发展潜力的知识；有关海洋和岛屿的国际法；党的观点和路线、国家的方针政策和省有关海岛的若干文件；一些与海洋和岛屿有关的法律法规；越南对黄沙和长沙群岛的主权；承天顺化海洋、岛屿和泻湖的位置、自然条件、发展潜力和优势等。

越南是一个海岸线沿着国家长度延伸的国家，海洋和岛屿面积是陆地面积的 3倍。越南的海洋和岛屿是越南祖国不可分割的神圣领土，与国家千年建国和发展历史息息相关。

承天顺化省海岸线长达 128 公里，拥有东南亚最大的三江-桥二泻湖，面积达22000公顷，绵延70公里，具有调节气候、洪水和防止三角洲淹没等的作用。这里拥有多样性的生态系统，是当地社会、经济发展的重要资源。（完）