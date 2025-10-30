推动越南北部边境各省与中国云南省之间的“四个更”合作

10月30日上午，越南莱州、老街、宣光、奠边四省与中国云南省委书记年度会晤机制第五次会议在莱州举行。



会议就本着“四个更”精神（即友好交流更紧密，务实合作更深入，合作领域更广泛，民间往来更密切）的今后合作方向达成了高度共识。



越南外交部常务副部长阮明宇在会上建议，今后双方应充分挖掘地方潜力与优势，加强合作共促发展；为两国企业常态化交流、寻求合作机会、参加企业论坛等创造便利条件。



双方努力将双边贸易推向新台阶，共同建设和平、稳定的边界线，为两国边民深化友谊创造有利条件；切实落实边境法律文件，积极推动民间交流等活动。



莱州省委书记黎明银强调，此次会议是各地方继续具体化两党、两国高层领导所达成的共识的重要契机，有助于进一步深化交流与务实合作，携手推动越中关系迈上新高度，为地区与世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。



对于第四次会议成果，黎明银表示，双方达成的共识已得到积极落实，取得了诸多重要、全面的成效，为两国人民带来实实在在的利益。

在2026年及今后一段时期，黎明银提出若干合作方向，其中包括继续落实两党、两国高层领导达成的共识。此外，各省应加强相关部门、地方的指导，积极推进已签署的合作协议，确保务实高效，充分发挥各自潜力与优势，坚持平等互利原则。



他还建议加强各级互访与交流；与两国中央部委协调，尽快推动越南马鹿塘口岸—中国金水河口岸多功能跨境公路大桥、铁路联通项目及智慧口岸建设。



各省共同提升经贸合作效率，支持并为两国企业考察、寻求长期投资合作创造便利条件；进一步深化各领域交流合作，助力两地经济发展。



云南省委书记王宁表示，希望继续推动双方合作，扩大经贸往来，加强民间交流；积极推进在多个领域的深入合作，促进双边经贸更紧密发展。



他同时提出加强交通互联互通、拓展绿色能源合作、建设智慧口岸，并为两国企业互访、合作提供支持，共同建设和平、友好、稳定、合作共赢的边界线。



在会议框架内，双方共同签署了第五次会议纪要，并商定第六次会议将于2026年在云南省举行。（完）