捷克驻越大使：越南政府总理访捷助力两国关系更上一层楼

捷克大使海尼克·科莫尼切克表示，我认为两国关系的发展确实是个典范，因为捷克是最早与越南建立外交关系的四个国家之一，至今已有75年的历史。

对于两国关系的发展势头，捷克大使表示，两国合作成果确实已超出了预期，双边贸易额逐年增长。两国今年贸易金额将首次突破30亿美元大关。

两国合作潜力依然巨大。我们都知道，未来将有更多游客赴越旅游，这开始于直接飞往富国岛的包机航班，每周约有900名捷克人抵达富国旅游。

两国经贸合作正处于高质量发展阶段。捷克七大工业行业的投资商已对越南进行投资，投资总额高达近500亿美元。按计划，未来时间，捷克将在越南生产斯柯达牌汽车。

专门向捷克出口木制品的越南WOODSLAND 公司工厂。图自越通社

对于范明政总理对捷克进行正式访问对两国合作关系的意义，海尼克·科莫尼切克大使表示，双方希望将签署在教育领域中的新合作协议，为在越的捷克学生和学者带来更多利益。更重要的是，两位总理将签署提升两国关系水平的一份协议，期望将为进一步密切两国关系注入动力。

捷克大使也表示相信，双方将继续积极促进布拉格-河内直达航线的开通，以及考虑促进对捷克游客实行免签政策协议的签署，进而为加强两国贸易合作做出积极贡献。

对于旅居捷克越南人群体对捷克经济社会发展所做出的贡献，捷克大使表示，旅居捷克越南人已成功融入当地社会，但他们依然保留着传统文化特色，如将越南语、吃越南面包、保护越南传统美食文化。尽管如此，他们仍是捷克社会的重要组成部分，并获得当地社会的高度评价。（完）