把越南河粉打造成为全球美食象征

河粉这道传统美食早就深深植根于越南文化，已被列入国家级非物质文化遗产名录。美食专家在座谈会上表示，河粉不单纯是一道菜，更是原料、调料与烹饪技艺的精妙结合，展现出河内独特的文化价值。重要的是，河粉必须保持其原汁原味，不被过度商业化，或被改良成其他类型的菜肴。

爽快河粉店店主阮氏梅：“我的孩子们继承我的工作，打造了一个享有声誉的品牌。虽然制作“越南河粉”非常辛苦，但只有怀着真正的热爱，我们才能创造出美味且高品质的河粉，这样才吸引国内外的游客。”

有观点认为，河粉不仅是越南的特色美食，更是文化交融的象征。河粉已成为全球广受喜爱的一道美食，是越南人的骄傲。随着社会的不断发展，河粉在国际美食版图上确立了自己的地位。专家强调了将河粉推广到世界各地的重要性，进而国际友人能够品尝到越南的这道美食。

美食艺人——阮氏映雪：越来越多的越南河粉餐厅在澳大利亚、日本和韩国等国开业，彰显了越南这道美食日益受到国际友人的欢迎，及其迅速传播的趋势。

美食专家和艺人都强调，河粉被列入国家级非物质文化遗产名录，不仅是对一道美食文化价值的认可，且也是将越南美食推广到世界的绝佳机会。除了助力促进经济社会发展，河粉还有助于激发民族自豪感。（完）