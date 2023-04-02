开辟越南南部以东地区的新发展空间

越南南部以东地区在国家经济社会发展、国防安全保障方面具有非常重要的地位。以胡志明市为核心的越南南部以东地区优势突出，发展潜力巨大，一直是越南全国充满活力的创新中心和经济中心。

共享区域利益

胡志明市人民委员会主席潘文买在最近举行的胡志明市与越南南部以东地区经济社会合作发展计划总结会议上强调，胡志明市充分意识到，胡志明市的快速、可持续发展离不开南部以东和其他地区的贡献。胡志明市是享受区域合作成果最多的地方，区域合作为胡志明市乃至整个越南南部以东地区开辟了许多新的发展空间，催生了许多创新理念，挖掘了许多新的发展模式。

越南计划投资部副部长陈维东表示，近年来，胡志明市与越南南部以东地区在社会经济发展方面的合作取得了显著的成果，这一成就主推胡志明市吸引各经济部门的资源，发挥各省的潜力与优势。

平阳省人民委员会主席武文明表示，胡志明市是越南南部以东乃至越南全国经济的火车头。但近年来，胡志明市的带动作用有所下降，区域互联互通存在的瓶颈阻碍了胡志明市乃至整个区域的发展。

平阳省人民委员会主席武文明指出，中央政治局颁布了关于《到2030年越南南部以东地区经济社会发展与国防安全保障和展望2045年》的第24号决议和关于《到2030年胡志明市发展方向、任务和展望2045年》的第31号决议，为胡志明市和越南南部以东地区发展消除“瓶颈”，创造新突破。这是非常有必要和适当的举动。

越南南部以东地区6省市人民委员会代表表示，应把区域合作重点放在交通基础设施互联互通；信息通信基础设施建设；水电基础设施和旅游产品供应；绿色经济与高素质人力资源尤其是旅游人才建设等领域。

开辟区域发展新空间

越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年表示，区域交通互联互通仍存在瓶颈，因此要促进南部以东地区蓬勃发展，必须推动交通互联互通。目前，越南南部以东地区6省市已达成共识，按照规划投资促进道路、铁路等基础设施建设。

与此同时，发展水道系统，将南部以东地区与柬埔寨连接起来，研究建设胡志明市芹椰国际转运港，发展各工业区、加工区和经济走廊等。

对于区域发展规划，南部以东地区各省市同意配合制定区域发展规划，对各省市规划提出意见，确保与区域规划、国家总体规划、各部门规划相一致，最大限度减少各地发展规划之间的冲突。

此外，根据政府总理已经批准的区域规划，同越南计划投资部和中央有关部门配合，做好南部以东地区的规划工作，核查研究更新沿江地区新道路、小区、居民区的规划，发挥西贡江、同奈江的经济、文化和旅游价值，确保各地方之间的连接，促进经济社会、江河旅游发展，维护文化特色，吸引投资资金等。（完）