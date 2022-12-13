广宁省吸引外资超过20亿美元

据广宁省计划与投资厅的消息，今年广宁省吸引外资总额首次突破20亿美元大关。投资资金最多的是广宁液化天然气（LNG）电厂投资项目。这一项目于2022年7月获得投资登记证，其投资总额为19.98亿美元。截至目前，广宁省吸引外资总额已超过21.8亿美元。

广宁经济区管理委员会（QEZA）主任黄忠坚在评估未来吸引外资的前景时说：“2022 年 7 月，广安Stavian石化股份公司已承诺在前锋北（Bắc Tiền Phong）工业园区投资 15 亿美元，展开生产聚丙烯树脂（PP）的项目。此外，许多大型经济集团也有意向在广宁探索投资机会。在此基础上，广宁省提出 2023 年吸引外国直接投资资金总额约 10 亿美元。

中东欧商会副会长查巴.邦迪克（Csaba Bundik）先生表示，广宁省因其在物流和地理位置方面的优势而被许多欧洲投资者所熟知。 Csaba Bundik先生说： “这不是自然而然的成就，而是长期战略、长远眼光、工业园区开发、物流等方面的实践经验以及广宁省可以为投资者带来的许多优势和利益的结果。”

此外，广宁省计划与投资厅厅长阮孟强先生表示，在未来一段时间里，广宁省必须创新招商引资方式，以积极、灵活、准确、重点的方式与投资者接洽。特别是要提高工作组运作效率，助力攻坚克难，加快重点项目落地。其中包括制定明确的招商引资具体机制、政策和解决方案。（完）