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幸福感成为“特殊都市”发展的终极标尺 越南推进以人为本的城市发展理念
建设文明现代的城市公民
专家指出，特殊都市要实现可持续发展，必须建立在明确的发展理念和长远愿景之上。建议在法律中进一步明确三项基本原则：坚持以人为中心，将文化作为发展的精神基础，将人民生活质量与幸福感作为衡量城市发展的最终标准。
越共中央政治局《关于发展越南文化的第80号决议》明确指出，文化与人的发展是国家实现快速、可持续发展的基础、重要内生动力、重要支柱和调节机制。因此，城市规划与发展战略应始终以促进人的全面发展为目标，并与保护和弘扬地方历史文化及特色相结合。
对于胡志明市而言，应制定政策保护西贡—嘉定—胡志明市独特的文化风貌，培育文明现代的城市公民，倡导公共文明行为，打造负责任的数字社区，并加强城市公民教育工作。
与此同时，还应建立文化创作者表彰机制，加强价值观教育，增加公共艺术投入，提升城市旅游吸引力，并通过创新基金及优惠政策支持文化创意产业发展。
将城市遗产视为发展资源
专家认为，城市遗产不仅需要保护，更应成为推动发展的重要资源。为此，建议在法律中增加有关建立城市遗产名录、重大改造项目文化影响评估、特色建筑景观保护及社区历史记忆保存等内容。
尤其是胡志明市，应进一步扩大对南部水乡文化景观的保护范围。西贡河—同奈河水系以及芹耶红树林不仅具有重要生态价值，也是珍贵的文化景观资源，应坚持可持续开发利用。
为避免城市发展陷入“水乡空间混凝土化”的模式，法律应增加关于保护河流、水道、生态廊道、自然水域比例以及发展水路交通、滨水公共空间和水乡文化景观等原则。一旦失去这些独特资源，城市也将失去自身的重要特色。
建立幸福城市评价体系
《城市发展法（草案）》已充分体现特殊都市分权改革精神。但专家认为，建设特殊都市，还需要赋予基层坊、乡政府与其职责相匹配的治理权限和能力。
国际经验表明，许多大型城市均实行较高程度的基层自治。例如，日本东京设有23个特区，其运行模式接近独立城市；新加坡建立了由民选代表参与管理的社区理事会；欧洲及拉丁美洲多个城市也赋予基层行政单位较大的自治权限。
结合越共中央关于深化分级授权改革的部署以及国际经验，建议《城市发展法》进一步明确向坊、乡一级，特别是重点坊、乡下放更多管理权限，使胡志明市既能保持全市统一规划，又能更加灵活地回应不同地区居民的实际需求。
与此同时，应进一步完善公众参与城市治理机制，包括在重大项目中开展公众咨询、依托数字平台公开规划数据以及在重大规划调整、大规模居民搬迁及公共空间开发前充分征求民众意见等。
幸福是城市发展的最终目标
专家强调，一座真正意义上的特殊都市，其价值不仅体现在高楼大厦和经济增长数字，更重要的是能够让居民生活得更加美好、更加幸福。这既是现代城市治理水平的最高体现，也是城市发展的根本意义所在。
目前，国际上已有多个衡量城市幸福感和宜居水平的评价体系，如幸福城市指数、OECD美好生活指数以及联合国人居署城市繁荣指数等。
胡志明市可借鉴国际经验，建立年度城市发展评价体系，重点涵盖环境质量、公共交通水平、绿地面积、医疗教育质量、社会安全、居民满意度、社区凝聚力及居民幸福感等指标。
专家认为，通过建立年度评估机制，不仅有助于提升政策透明度、监督可持续发展目标落实情况，更能够真正把人民幸福作为特殊都市发展的出发点和最终归宿。