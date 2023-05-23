由青波县山区种植的三种特别茶类和独特加工技术铸就了“精品怀忠干茶尖”产品的特殊香味。

据怀忠茶叶有限责任公司经理裴氏卯，为了生产出一公斤干茶尖需要至少7至8公斤新鲜茶叶尖。采回来的新鲜茶叶尖不能立即炒，而需晒干4-5个小时，以去除茶叶尖内的水分。揉茶机和烘干机也需连环设计。全部产品在日本高科技流水线上生产并使用高档滤袋包装，便于使用者。

“精品怀忠干茶尖”被承认为5星级“一乡一品”产品标准将帮助青波县乃至富寿省有机茶叶加工业迈上新台阶，带来经济价值，提高茶农物质和精神生活。

裴氏卯表示，为了确保食品安全卫生，利于产品溯源，公司已同各户茶农合作，确保从栽培、预防疾病、采收技术到生产加工流程都按照标准进行。目前，公司与茶农对接合作的茶叶种植面积100公顷。

截至目前，公司所生产的高档滤袋茶、茉莉茶和特别绿茶等已上市。在日本高科技生产线上生产的茶叶 产品都使用高档过滤袋包装，确保质量、食品安全卫生，颇受消费者欢迎。

2021年，“精品怀忠干茶尖”获富寿省人民委员会承认为省级4星级“一乡一品”产品。2022年9月，省级“一乡一品”产品评估评级理事会已建议该省承认“精品怀忠干茶尖”为5星级“一乡一品”产品，评分92.3分。最近，该产品已获农业与农村发展部承认为国家级5星级“一乡一品”产品。

除了绿茶产品外，每年怀忠茶叶有限责任公司对中东国家和中国出口约1千吨黑茶。自2022年至今，公司黑茶出口量达1300吨，收入近260亿越盾，确保劳动者待遇制度和对国家缴税义务。

富寿省人民委员会认为，除了“精品怀忠干茶尖”外，目前该省境内共有142个获省人民委员会承认为“一乡一品”产品的产品和产品组，其中47个达4星级，95个达3星级。富寿省“一乡一品”产品计划的目标是到2025年将进行标准化和发展各地方228个主打、特色和优势产品，并达3星级以上。其中11个产品达5星级（国家级产品），75个达4星级和142个达三星级（省级产品）。（完）