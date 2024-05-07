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奠边府大捷70周年：再次与历史性战役中唯一的法国女护士会面

在1954年奠边府战役中，吉纳维芙·德加拉德（Geneviève de Galard）女士是参加这场延长56 个昼夜的历史性战争的法国远征军中唯一女性航运护士。 70年后，越通社驻法国记者有机会在图卢兹市养老中心与这位因人道主义活动给一代法国人留下深刻印象的女士会面。

现年99岁的吉纳维芙·德加拉德身体已虚弱，不能与记者谈话。她老公Jean de Heaulmei已跟记者谈话，给记者看关于河内的照片，河内是他100年的出生地，向记者述说他老婆吉纳维芙·德加拉德昔日难以忘记的回忆。

在奠边府战役的56个昼夜里，吉纳维芙·德加拉德女士参加了多次应急飞行，将受伤的士兵带出战场。

她和两名外科医生一起在地下照顾的法国伤残士兵一个多月。1954 年 5 月 24 日，当奠边府大捷结束时，她与其他法国士兵一起被俘虏 17 天后，她获得胡志明主席的释放令，并于 6 月初返回法国。

80岁时，吉纳维芙·德加拉德女士回忆传记《Une femme à Dien Bien Phu》（大致译为《奠边府的女人》）问世，由Les Arènes出版社出版，讲述了她的人生和她在奠边府的和特殊命运。这回忆传记被法国媒体评价为帮助几代公众“更好地理解法国历史上悲惨的一页”。

在吉纳维芙·德加拉德女士至今保留的越南相关纪念品中，他儿子弗朗索瓦·德·赫尔姆（Francois de Heaulme）对当时胡志明主席木制照片留下了特别的印象。他向我们介绍了这个木模的来历，他说：“我偶然在父亲当兵时的档案柜子中发现了这张木制照片。我爸在照片记下是2046 年 12 月 19 日袭击越盟后在河内一家印刷厂搜查时发现的。”

70年后，奠边府战役在法国的历史见证者已经不多了。 像吉纳维芙·德加拉德女士这样的人是法国历史不可忘记的一部分。（完）

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纪念奠边府大捷70周年阅兵式和群众游行：续写英雄赞歌

纪念奠边府大捷70周年阅兵式和群众游行：续写英雄赞歌

5月7日上午，越南党、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线和奠边省在奠边府市举行纪念奠边府大捷70周年（1954年5月7日 ~ 2024年5月7日）的盛大阅兵仪式和群众游行。
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