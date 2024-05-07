奠边府大捷70周年：再次与历史性战役中唯一的法国女护士会面

现年99岁的吉纳维芙·德加拉德身体已虚弱，不能与记者谈话。她老公Jean de Heaulmei已跟记者谈话，给记者看关于河内的照片，河内是他100年的出生地，向记者述说他老婆吉纳维芙·德加拉德昔日难以忘记的回忆。

在奠边府战役的56个昼夜里，吉纳维芙·德加拉德女士参加了多次应急飞行，将受伤的士兵带出战场。

她和两名外科医生一起在地下照顾的法国伤残士兵一个多月。1954 年 5 月 24 日，当奠边府大捷结束时，她与其他法国士兵一起被俘虏 17 天后，她获得胡志明主席的释放令，并于 6 月初返回法国。

80岁时，吉纳维芙·德加拉德女士回忆传记《Une femme à Dien Bien Phu》（大致译为《奠边府的女人》）问世，由Les Arènes出版社出版，讲述了她的人生和她在奠边府的和特殊命运。这回忆传记被法国媒体评价为帮助几代公众“更好地理解法国历史上悲惨的一页”。

在吉纳维芙·德加拉德女士至今保留的越南相关纪念品中，他儿子弗朗索瓦·德·赫尔姆（Francois de Heaulme）对当时胡志明主席木制照片留下了特别的印象。他向我们介绍了这个木模的来历，他说：“我偶然在父亲当兵时的档案柜子中发现了这张木制照片。我爸在照片记下是2046 年 12 月 19 日袭击越盟后在河内一家印刷厂搜查时发现的。”

70年后，奠边府战役在法国的历史见证者已经不多了。 像吉纳维芙·德加拉德女士这样的人是法国历史不可忘记的一部分。（完）