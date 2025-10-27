国际移民组织驻越南代表：《河内公约》将为打击网络诈骗和网络人口贩卖提供坚实法律框架

值此越南主办《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式之际，国际移民组织（IOM）驻越南代表肯德拉·里纳斯（Kendra Rinas）接受越通社记者采访。

肯德拉·里纳斯认为，《河内公约》是一项具有法律约束力的强有力工具，有助于加强各国应对网络犯罪的集体防御能力。该公约为各国预防和打击网络犯罪，同时保护网络空间中的个人安全提供了一个重要的新工具。

肯德拉·里纳斯指出，网络犯罪正日益被利用来助长人口贩运、网络诈骗及移民剥削。预计《公约》将提供一个坚实的法律框架，促进各国更有效地合作，预防和起诉这些犯罪，同时确保个人，特别是移民的权利得到保护。

肯德拉·里纳斯指出，当今的人口贩运活动越来越依赖封闭、有组织的网络运作，使得侦查和打击工作更加困难。技术已成为人口贩运者的强大工具，他们通过网络招募受害者，运用复杂的诱骗策略，利用人们追求更好工作和更高收入的愿望。

这一现象与东南亚地区的强迫劳动与网络诈骗园区中的人口贩运问题密切相关——尽管外界普遍认为该问题已得到缓解，但事实上仍在每日持续发生。

肯德拉·里纳斯分享说，国际移民组织驻越南办事处正通过“4P”方法应对人口贩运问题：首先是预防（Prevention），通过提高公众对人口贩运和非法移民风险的认识，帮助人们发展技能、拓宽本地就业机会，使他们不将外出务工视为唯一选择；其次是保护（Protection），国际移民组织为处于弱势、面临被贩运风险的人提供支持，并协助幸存者回归社区、重建生活。

自2018年以来，通过由英国政府资助的“打击人口贩运与现代奴隶”（TMSV）项目，国际移民组织已为904名幸存者（包括被贩运受害者和处于弱势境况的返乡移民）提供再融入支持，帮助他们在越南重建生活。

此外，2023年，国际移民组织与越南地方职能机构及非政府合作伙伴协作，为121名从柬埔寨和缅甸网络诈骗园区回国的越南公民提供了及时援助，为越南政府应对国内外日益扩大的人口贩运危机（TIP）作出了贡献。

作为驻越反人口贩运网络的主席，国际移民组织定期召集多方对话，推动协调一致的行动方式，与社会组织、各国使馆、联合国及国际机构，尤其是越南政府紧密合作，倡导改善反人口贩运及移民治理的政策。

特别是通过“出发前请三思（Think Before You Go）”和“点击前三思（ThinkB4UClick）”等宣传活动，国际移民组织持续提升公众对非法移民和人口贩运复杂风险的认识，并强化数字技能与网络安全意识。（完）