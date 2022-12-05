国家主席阮春福会见韩国总理韩德洙

据越通社特派记者报道，12月5日晚，越南国家主席阮春福在首都首尔会见了韩国总理韩德洙（Han Duck-soo）。

韩德洙总理欢迎阮春福率团访问韩国。阮春福对再次会见韩德洙感到高兴，对韩德洙等韩国领导人对越南代表团予以盛情接待表示感谢。两位领导对阮春福此次访韩恰逢两国建交30周年之际举行，两国发表关于将两国关系提升至新水平：全面战略伙伴关系的联合声明感到高兴和给予高度评价。

在友好和互信的气氛中，两位领导已就按照全面战略伙伴关系框架推动在各领域的合作的一些合作方向进行讨论，下决心深化越韩合作关系，致力于两国人民的利益，为地区合作与发展做出贡献。

阮春福强调，在两国关系提升至新水平后，今后，双边各领域的合作将日益走向深入和务实。阮春福建议两国政府领导指导各有关部门加强配合，提高合作效果，扩大合作范围。

韩德洙强调，韩国重视对越南的关系，高度评价此次访问对推动两国关系发展的重要性；强调韩国各部门将认真展开落实两国高层领导达成的共识和双方所签署的合作协议；使其与两国全面战略伙伴关系相称，同时希望加强两国政府和有关部门的配合。

趁此机会，阮春福已转达越南政府总理范明政对韩德洙的问候和访问越南的邀请。（完）