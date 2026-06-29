国会主席陈青敏：河内需将规划方向迅速转化为具体工程

出席会议的有越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足；河内市委书记、河内市国会代表团团长陈德胜；国会各机构、中央各部委和行业领导；河内市及部分地方领导以及国内外企业、投资者代表1500余人。



以执行实效作为治理能力的衡量标准



国会主席陈青敏在发表指导性讲话时明确指出，《首都河内百年愿景总体规划》公布，不仅是发布一份规划，更传递了行动决心的信息，充分体现了河内将党的十四大决议、市第十八次党代会决议落到实处，落实越共中央总书记、国家主席苏林的指示——“河内言必行，行必快、必准、必有效、必到底”的政治决心。



在强调实现既定发展愿景的若干定向性要求时，陈青敏明确指出，首都河内党委、政府和人民需要深刻认识到：规划只有在有效组织实施时才真正具有价值。河内需要继续弘扬千年文脉传统和首都作为国家政治行政中心的地位，将规划方向迅速转化为具体的计划、项目和工程；以执行实效和改善民生作为治理能力的衡量标准。



该市需要集中优先推进基础设施、交通、数字化转型、创新、绿色发展和高素质人力资源开发等战略项目；有效利用国会已颁布的特殊机制和政策；同时继续大力改善投资营商环境，建设现代化、专业化、服务民众和企业的行政体系。



及时排忧解难，推动首都强劲稳定发展



陈青敏建议政府、中央各部委和有关机关在落实特殊机制和政策过程中继续与河内密切配合；及时指导和破解机制政策瓶颈，确保组织实施的一致性。国会已颁布的所有机制和政策必须得到统一、有效落实，真正落地生效；所有被赋予的资源必须按照正确目标、符合法律规定使用，服务于国家发展和人民幸福。



国会主席陈青敏在会议期间参观数字工业园区、数字政府和创新中心的展示空间。图自越通社



陈青敏希望国内外企业和投资者继续对越南和河内保持信心，本着长期合作、负责任投资、遵纪守法的精神，将企业利益与国家民族利益和首都可持续发展相结合。越南始终将企业界的成功视为推动经济增长和提升经济竞争力的重要动力之一。



陈青敏强调，“国会将始终与河内同行，倾听来自河内的实际反馈，以继续完善法律体系，朝着稳定、透明、易操作的方向发展，为企业安心投资、改革创新和在越南长期发展奠定坚实的法律基础；同时及时排除组织实施过程中的困难和障碍，推动首都强劲、稳定发展”。



在会议上，河内市人民委员会主席武大胜公布了《首都河内百年愿景总体规划》；报告了该市2025年和2026年前6个月经济社会发展情况及下一阶段发展方向；介绍了首都的特殊、优越体制机制、潜力和优势以及未来一段时期的招商引资方向和计划。



武大胜表示，该市坚持将以质量、效益、改革创新和可持续发展为基础的发展理念。河内不以任何代价招商引资，不牺牲环境、文化和民众生活质量来换取单纯的增长，而是优先选择高附加值、高科技含量和强创新性的项目；有效利用资源，走绿色、循环和低碳排放的发展道路；具备形成价值链、技术溢出和提升经济竞争力的能力。



武大胜强调，河内希望与具有长远眼光、现代治理能力和社会责任感的投资者携手同行，共同建设新的发展空间、新的经济产业和新的增长动力。



在会议上，国内外协会、组织和企业代表发表了讲话，分享了对投资环境、合作机会的评价以及在高科技、金融、城市发展、工业和改革创新等领域与首都发展同行的方向。（完）