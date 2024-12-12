合作支持由女性主导的企业实现绿色发展

12月11日，河内市及周边一些省份各部委、机关、行业协会的近百名代表和诸多企业代表共同参加了在河内举行的“促进绿色增长和提高妇女经济赋权的合作关系”研讨会。

研讨会由越南工商联合会（VCCI）下属越南女性企业家理事会（VWBC）和联合国环境规划署（UNEP）联合举办。这是环境署赞助的“赋权：通过绿色转型赋予妇女经济权力”项目框架下的活动之一。

越南女性企业家理事会副负责人梅氏妙玄在研讨会开幕式上表示，本次研讨会旨在加强由女性主导的企业与技术解决方案、绿色金融计划、非金融计划提供商和合作伙伴之间的联系，以提高由女性主导的企业在促进绿色增长的贡献。

中央经济管理研究院营商环境与竞争力部主任阮明草表示，绿色生产已经成为全球趋势和必然选择。特别是在越南日益深度参与系列双边和多边贸易协定的背景下，绿色生产极其重要。越南政府提出了到2050年实现净零排放目标，并不断完善相关法律法规以促进绿色增长。

阮明草女士表示，预计越南将有7种出口产品受到欧洲绿色协议的影响，如电子、农产品、纺织品、鞋类等商品。这些协定在鼓励越南企业采用清洁技术、扩大市场的同时，也带来了诸多挑战。因此，政府和国家机关要及时更新信息，发布实施细则，为企业适应这些规定创造便利条件，同时与贸易伙伴探讨实施方式、发展绿色金融体系等。

对于企业来说，阮明草指出，要主动了解绿色协议，及时更新出口产品相关绿色政策，做好前期准备工作，提高资金、技术、人力资源、管理等方面的能力水平。（完）