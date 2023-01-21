各国驻越南大使谈越南春节

中国驻越南大使熊波说，春节是中越两国人民共同的传统佳节，两国过春节的习俗非常相似，每年临近春节时，河内大街小巷过节氛围非常浓厚，让熊波大使感到亲切和熟悉。双方在家庭团聚、逛庙会和吃年夜饭等习俗上是一样的。然而，越南春节也有自身独特习俗，例如明年中国是生肖兔年，越南是生肖猫年，充分体现越南的民族特色。



熊波大使还强调了中越两国的历史渊源和传统文化特色共同构成了东方文化、东方文明，包括一些过年习俗在日本、韩国也能看到，这些都是东方文化的重要组成部分。我们应该共同珍惜东方文化和东方文明，让它在世界文明中发挥更大的作用。



对泰国驻越南大使尼康德·巴兰库拉（Nikorndej Balankura）来说，这是他驻越大使任期内第二年。尼康德·巴兰库拉已说出其对越南春节的感受，认为越南春节体现了传统文化与现代社会之间的交叉。



“我感觉，这是一年内十分特别的时间，气氛真振奋人心。越南与泰国迎新春的习俗有很多相似之处。泰国人的新年较为宋干节，在每年4月份举行，这是我们对老前辈的尊重之心，是我们休息和与亲朋好友会面的时候”，尼康德·巴兰库拉说。



菲律宾驻越南大使梅纳多•洛斯•巴诺斯•蒙塔莱格雷（Meynardo Los Banos Montealegre）也有共同的感受，他说，在越南各节日中，春节给他留下最深刻的印象，因为这个佳节对越南人民来说非常重要。传统春节活动表明，即使越南渴望建立现代社会，但家人和朋友、传统和文化的价值观仍然是每个越南人的核心。



“像圣诞节一样，春节是越南人民反思和评估一年来生活的机会，珍惜家人和朋友多年来的感情和团聚时刻，并迎来充满活力和灵感重新开始并为更美好的新一年而奋斗”，蒙塔莱格雷大使说。



对新西兰驻越南大使特雷登·多布森（Tredene Dobson），她非常喜欢越南传统春节带来的温馨感觉。就像新西兰的圣诞节一样，家家户户都会与亲人团聚一起过节。特雷登·多布森表示，这是她第二年在越南过春节，她喜欢所有越南春节菜肴。

“去年我已品尝许多菜肴，我希望今年春节将能品尝更多的玫瑰菜肴”。特雷登·多布森分享说。



据委内瑞拉玻利瓦尔共和国驻越南特命全权大使塔蒂亚娜·普格·莫雷诺（Tatiana Pugh Moreno），春节对西方人来说是一个有趣的节日。她表示很高兴能在河内、在越南一年中最美丽的季节恭迎春节和参加各种节日活动。

塔蒂亚娜·普格·莫雷诺大使分享说：“春节也是弘扬家庭价值、一起回顾旧的一年并制定新的一年计划的时候。对于我们来说，这一节日也带来了很多感触。我们还品尝了粽子的味道，布置大使馆和私宅来恭祝新春。”



首次在越南迎越南春节的阿尔及利亚驻越南大使布巴津·阿卜杜勒哈米德（Boubazine Abdelhamid）表示，他抵达越南时恰逢元旦节，其后为越南人传统节日——春节。他分享说， “也是在这个时候，我发现越南人对传统文化有着强烈的依恋。新春佳节是越南人表达对家庭的深厚感情、世世代代之间的联系以及对根源的归属感的良好机会。”



在赴越履行大使任期一段时间后的俄罗斯驻越南大使根纳季.贝兹德科（Gennady Bezdetko）分享说，农历春节是一个特殊的节日，其与越南人民丰富的历史文化传统息息相关。



“首先，春节是一个家庭假期，与亲友会面，拜访老师，回顾过去一年的成绩，规划未来的机会。春节与许多传统、习俗和仪式有关，使它变得特别丰富多彩、有吸引力并充满积极的氛围”，贝兹德科大使分享说。



值此癸卯年春节来临之际，贝兹德科大使祝愿俄越双边关系不断蓬勃发展，相信本着全面战略伙伴关系的精神，2023年两国在多方面的合作将不断得到加强和发展。（完）