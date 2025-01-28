千年传承，越南伯阳内村笛祠风筝飞向世界

每年农历三月十五日，伯阳内村的年长者们都会在 州陈庙，又称风筝庙举行祭祀仪式。 经过长时间的中断，具有千年历史的伯阳内村风筝节现已得到恢复，成为越南笛祠风筝的摇篮。

河内市丹凤县红河乡伯洋内村村民 阮友谦艺人：风筝节意义深远，承载着水稻文化的象征。巴地头顿省曾经5次举办国际风筝节，2010年国际风筝节在升龙皇城得以举行，将越南笛祠风筝的传统习俗推介给东南亚国家和中国台湾以及西方国家。

近几年来，随着北方各省份风筝俱乐部数量的增加，风筝大赛规模不断扩大。 参赛的风筝和笛子尺寸必须满足规定标准。

河内市丹凤县红河乡伯阳内村村民 阮廷线：传统笛祠风筝没有尾巴，至少带有三个笛子以上，直径为2.5厘米以上。

有着一千多年的悠久历史，伯阳内村的笛祠风筝正实现“飞得更高更远”，参加在泰国、中国、法国、马来西亚等国举行的各国际风筝大赛。因其独特而富有越南文化特色而受到国际的高度评价。

越南遗产之友协会副主席Stella Ciorra：我觉得笛祠风筝大赛很有趣，很吸引人的。

放风筝在世界多国屡见不鲜，但一谈到笛祠风筝，大家就马上想起越南的风筝。 虽然伯阳内村的农田面积逐渐缩小，但笛祠风筝节仍被传承并得以弘扬，寄托着农民们对生活美满的厚望。（完