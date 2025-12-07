据北宁省工贸厅消息，从现在至2030年，北宁省将着力推动商贸和服务业走向多元化、可持续发展，并同步加快数字化转型进程。



未来，全球及越南国内商贸服务业的发展趋势将集中于数字经济、跨境电子商务、现代物流、绿色贸易、人工智能与大数据相关服务以及夜间经济等领域。



因此，北宁省将重点规划和投资建设现代化、智能化的商贸服务基础设施；优先打造国际商业中心、农产品批发集散市场、物流中心和内陆港（ICD），并实现与四号环城公路、北江—谅山高速公路、河内—广宁高速公路及嘉平国际机场的高效连通。



北宁省还将大力发展物流服务和跨境电子商务；重点吸引战略投资者以及大型物流和电子商务集团在当地设立分拨中心，建设具有区域乃至国际影响力的货物中转枢纽。



未来一段时间，北宁省将关注提升商贸服务领域的人力资源质量；继续与高校及大型企业开展深度合作，重点培养工商管理、电子商务、物流及数字金融服务等专业人才。



此外，北宁省将积极推进跨区域对接与国际合作；支持本地企业有效利用越南已签署的自由贸易协定，推进市场、进出口商品与供应链多元化，推动可持续出口。



该省也重视发展与工业化和城市化相结合的增值服务，如金融—银行、保险、文化—娱乐等；着力推动电子商务、数字经济和夜间经济发展，并将其与旅游、文化及现代服务业深度融合。



凭借位于河内东北门户、河内—海防—广宁经济三角区货物中转节点的战略区位优势，北宁省具备发展商贸和服务业的良好条件。近年来，该省商贸与服务业保持强劲增长，年均增幅达16.5%。



北宁省电商指数多年位居全国前十。除了传统经营方式外，当地企业正逐步转向数字化经营环境，积极应用技术进行销售管理、使用电子发票、设立网站并通过电子邮件与社交网络等线上工具运营业务。



截至目前，北宁省所有超市、贸易中心、便利店以及多数固定商户和服务经营主体均已使用非现金支付方式。



2025年，北宁省社会零售总额和服务营业收入预计超过761万亿越盾，2021—2025年平均增长率达16.5%。自2021年以来，北宁省累计接待游客人数近1800万人次，旅游收入约达14万亿越盾。2021—2025年北宁省进出口总额预计接近6600亿美元；并力争在2026—2030年达到10900亿美元。（完）