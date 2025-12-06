前11个月越南外商直接投资实际到位资金创近五年新高

越南财政部统计局今日发布的数据显示，2025年前11个月，越南吸引外国直接投资（FDI）继续保持良好增长势头。其中，实际到位资金约达236亿美元，同比增长8.9%，创近五年同期新高，反映出越南经济对资本的吸纳能力以及外资项目执行力度持续增强。



2025年1至11月，外国直接投资注册资本总额（包括新批、增资及出资购股）约为336.9亿美元，同比增长7.4%。



从构成来看，新增注册资金为159.56亿美元，同比下降8.2%；追加注册资金为116.17亿美元，同比增长17.0%；出资购股资金为61.17亿美元，同比大幅增长50.7%。



外商直接投资项目运行稳定、资金拨付良好，体现了投资者对越南营商环境的信心。图自越通社

尽管新增注册资金总额因缺少超大型项目而有所下降，但新批项目数量达3695个，同比增长21.7%，表明中小型外资企业对越南市场的兴趣日益浓厚。同时，现有项目的大规模增资和异常活跃的出资购股活动，体现了投资者对越南营商环境的长期信心以及并购（M&A）市场的强劲复苏。



在产业分布上，FDI继续向实体经济，特别是制造业集中。其中，加工制造业是绝对主导领域，吸引的新批和增资总额达165.2亿美元，占总额的59.9%。房地产经营领域位居第二，吸引57.2亿美元，占20.7%。其他行业注册资本总额达53.4亿美元，占19.4%。



2025年前11个月，外资以出资、购股形式进行的投资共计3225笔，总金额达61.1亿美元，较去年同期大幅增长50.7%。其中，1238笔涉及增加企业注册资本，对应出资额为23.7亿美元；其余1987笔为股权收购（不增加企业注册资本），对应交易额为37.4亿美元。



在外国投资者以出资、购股形式进行的投资中，投向加工制造业的金额为20亿美元，占该形式投资总额的32.7%；投入专业、科技活动领域的金额为11.3亿美元，占比18.5%；其余领域共吸引投资29.9亿美元，占比48.8%。



前11个月，共有来自88个国家和地区的投资者在越南新获投资许可。新加坡以42.9亿美元位居首位，占新批总额的26.9%；中国大陆以34亿美元位列第二，占比21.3%；其后依次为中国香港（16.6亿美元）、日本（15.6亿美元）、瑞典（10亿美元）、中国台湾（9.51亿美元）和韩国（6.596亿）。（完）