党和国家领导拜谒胡志明主席陵墓

越共中央政治局委员、政府总理范明政；中央书记处书记、中央组织部部长张氏梅；各位原党和国家领导；中央政治局委员、中央书记处书记、国会副主席、政府副总理等参加活动。



在胡志明主席英灵前，代表团对胡志明主席对我们党和民族光荣的革命事业的伟大功劳表示无限感恩。胡志明主席鞠躬尽瘁为国为民奉献一生，带领越南共产党和越南人民从胜利走向胜利。



抗击法国殖民者取得的胜利，而巅峰为奠边府大捷，是越南民族在数千年历史中熏陶的炽热爱国情怀、不屈不挠意志的战胜，是在以胡志明主席为首的我党独立、正确和创新的抗战和军事路线的战胜。



党和国家领导缅怀英雄烈士。图自越通社

纪念奠边府大捷70周年是我们对光荣的越南共产党、伟大的胡志明市主席已领导越南革命战胜风浪到达光荣的彼岸。奠边府大捷永远是一种自豪感，是鼓舞全党、全民、全军奋力胜利实施《社会主义过渡时期国家建设纲领》（2011年补充发展案）、越共十三大决议的巨大力量源泉。



其后，党和国家领导代表团已前往位于北山路上的英烈纪念碑敬献花圈和上香，缅怀为民族解放斗争、国家独立和自由、民族的幸福而不惜牺牲的英烈。



在庄严气氛中，党和国家领导人对为祖国的独立和自由、为人民的幸福不遗余力、英勇战斗和牺牲的优秀民族子弟们表示感谢。代表团的花圈飘带上写道：“永远铭记英雄和烈士”。



当天上午，中央军委-国防部；中央公安党委-公安部；河内市市委、人民议会、人民委员会代表团已拜谒胡志明主席陵墓，敬献花圈，并缅怀英雄烈士。（完）