促进越美文化艺术交流展示活动在河内升龙皇城遗迹举行

由越南友好组织联合会与美国驻越南大使馆联合举行的越南与美国文化艺术交流展示活动在河内升龙皇城遗迹举行。这是庆祝越美全面伙伴关系10周年和落实两国刚刚建立的致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系的系列活动之一。

越南友好组织联合会主席潘英山、美国驻越南大使马克·纳珀（Marc E.Knapper）和河内市人民委员会领导、美国非政府组织及企业等代表一同出席活动。

潘英山在活动上表示，在两国领导人和两国人民的不懈努力下，越美关系各领域取得了举世瞩目的成就。2013年7月，两国成为全面伙伴，2023年9月10日成为“致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴”。

潘英山指出，每年有近75万名美国人前往越南，119个美国非政府组织在越南全国63个省市运作，在美越南学生数量庞大，相信两国人文交流将为两国“致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系”注入强劲动力。

越美文化艺术交流展示活动介绍两国旅游、饮食文化、越南传统奥戴以及越南友好组织联合会、越美协会、在越美国非政府组织等的活动。

参与者可以在活动上找到有关赴美留学、奖学金、旅游和在越美国企业等的信息。此外，还有两国独特的音乐表演、民间舞蹈、奥戴秀等其他精彩文艺活动，展现出两国丰富多样的文化、助力增进两国相互了解、彰显两国友谊。（完）