侨汇资源 国家的骄傲

2023年胡志明市侨汇收入达94.6亿美元，较2022年增长43.3%，创下10年来新高并继续保持全国领先地位，占全国侨汇总收入的50%。这些数字表明“黄金”的资源——侨汇收入保持增长势头，表明旅居世界各地越南人社群始终心系祖国家乡，肯定了他们“我是越南人”的自豪感。

据越南国家银行胡志明市分行，在世界经济疲弱，通胀和武装冲突等影响到经济增长和对对侨汇产生影响的情况下， 2023年胡志明市侨汇收入仍保持良好增长势头，侨汇收入达94.6亿美元，同比增长43.3%，创下10年来新高，占全国侨汇总收入的50%，这是令人印象深刻的成果。

越南国家银行胡志明市分行行长阮德令分析说，若把侨汇规模放在流入胡志明市的外商直接投资资金总额的比较关系中，2023年，胡志明市侨汇收入增长1.7倍，占城市GDP总额的14%左右。

据越南国家银行胡志明市分行的认定，2023年胡志明市侨汇收入与海外就业和务工增长趋势息息相关。按地区来看，来自亚洲地区的侨汇最高，占50.5%，较2022年底增长143.8%。来自非洲和美洲的侨汇都有所下降。在后新冠肺炎疫情时代，亚洲地区劳务、服务和旅游等市场开放，经济和正式环境稳定是对2023年和今后时间来自该地区的侨汇产生积极影响的因素。

阮德令还表示，宏观经济稳定、营商投资环境便利，政府和国家银行关于吸引侨汇的政策机制，各项文化、体育旅游活动，国家成就宣传对接活动以及国家发展等是推动近期侨汇收入增长的基础因素和重要动力。与此同时，各家商业银行和直接提取侨汇的企业等的侨汇取款网络和服务发展、便捷、有效和安全等也为2023年胡志明市乃至全国吸引侨汇做出重要贡献。

阮德令还表示，每逢年底和春节之际，汇入的侨汇高于年内其他月份，其从大部分旅外侨胞每逢春节到来时对祖国家乡、对亲人和家庭的感情出发。春节侨汇汇款高峰期为春节前一个月和春节后。据统计数据，今年春节高峰期侨汇汇款次数和金额都大幅增加。

阮德令认为，“我是越南人”的自豪感也是多年来推动侨汇收入增长的原因之一。这就是对清平、美丽、拥有数千年历史的国家、实施革新开放35年以上取得的成果、越南国际声誉不断提高的自豪感，是对经济社会稳定、安全的环境、便利投资环境的自豪感。

“我是越南人”的自豪感已有助于打造海外越南人力资源的品牌、信誉和质量，助推劳动力市场发展，助推海外就业和劳动力资源的增长，从而推动侨汇收入增长。

由世界银行（WB）和移民国际合作组织（KNOMAD）实施的《移民与发展报告》显示，自2010年子黄金越南侨汇收入年均达100美元。值得注意的是，2023年，越南侨汇收入达140亿至150亿美元，成为亚太地区侨汇收入最高的三个国家之一；跻身全球十大侨汇收入国排行榜。据越南国家银行公布的数据，2023年越南侨汇收入达160亿美元，同比增长32%。（完）