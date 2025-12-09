人工智能：越南与加拿大医疗领域合作前景广阔

加拿大正在推动基于基因大数据和人工智能（AI）的精准医疗平台建设，以提升治疗质量和公共卫生系统的效率。该方向被确定为加拿大的长期战略支柱，同时开辟加拿大与越南的合作新空间。

越通社驻渥太华记者报道，这是专家们在由加拿大–越南商会在蒙特利尔举办的研讨会上所强调的内容。此次研讨会正值加拿大政府刚刚发布“2025精准医疗倡议”，旨在建立用于研究和治疗的基因数据库。

DiaGen AI公司首席执行官布莱恩·基恩（Brian D. Keane）表示，许多公司正把重点放在罕见病和癌症等具有全球影响的领域。DiaGen公司正在开发用于发现癌症和心肌梗死的新分子和肽（peptide），同时优先关注那些需求未被满足的领域，特别是在越南等医疗服务尚有限的国家。

XCS AI公司负责人认为，最大挑战不仅在于人工智能的应用，更在于收集合适的数据集。若仅从单一社区收集数据，系统将遗漏具有不同基因特征、文化和行为的其他人群。这个过程成本高昂，需要多个组织和社区的协调合作。

这种需求为加拿大拓展与包括越南在内的其他国家合作关系创造了机会大门。越南正在加速推进医疗数字化转型、电子病历建设及医疗数据应用，因此被评价为精准医疗领域的潜在合作伙伴。

魁北克创新委员会人工智能负责人安妮·阮（Anne Nguyen）指出，加拿大与越南的关键连接点在于专业能力。越南拥有快速发展的技术基础，并且正在正努力在数字医疗生态系统中确立自身地位。两国在培训、开发、人工智能应用和基因分析方面迎来广泛合作机遇。加拿大在基因数据整合与分析方面具有丰富经验，而越南拥有庞大且基因结构多样的人口。这种互补性有助于越南缩短技术差距，并提升罕见病的治疗能力等。（完）