亚马逊：预计到2026年越南将成为东南亚增长最快的电子商务市场

越南亚马逊全球销售国家总裁吉杰（Gijae Seong）27日上午在由该单位在河内举行的2022年亚马逊周上以“敢于大梦想”为主题的跨境电商大会推介会上表示：尽管在 COVID-19大流行之后全球经济复苏不平衡，但越南乃至全球跨境电子商务领域仍然出现了显著的增长趋势，发出了积极的信号。

吉杰先生表示，预计 2020-2027 年期间，全球电子商务的复合增长率将达到 28.4%/年。同时，越南B2C电子商务的出口额也有望以每年20%以上的速度增长。

值得一提的是，在12个月内（从2021年9月1日至2022年8月31日），越南销售合作伙伴在亚马逊上取得了令人瞩目的增长，售出了近1000万件“越南制造”的产品。

此外，在亚马逊销售产品的越南销售合作伙伴数量也比去年同期增长了80%，其中亚马逊上最畅销的5个产品类别分别是：厨房用具；家居用品；纺织品；健康和个人护理用品；家庭设施等。

“在最近的一份报告中预测，预计到2026年，越南将成为东南亚增长最快的电子商务市场”，吉杰先生表示。

越南工贸部电子商务和数字经济局副局长赖越英表示，10年来，越南电子商务以25-30%的速度在增长，其规模从10亿多美元提升至2021年的137亿美元，占全国货物流通量总额的7%以上。

2020-2021年，新冠肺炎疫情爆发，但越南电商领域仍保持良好的增长势头。预计 2022 年越南电子商务将以两位数的增长趋势，在东南亚国家中排名第三。 对于到2025年越南电子商务发展方向，赖越英表示，今后，电子商务和数字经济局将努力提高电子商务活动方面的管理能力，重点推进技术基础设施建设和完善相关政策，支持企业发展电子商务。

赖越英女士强调，今后该局将进一步加强与亚马逊的合作关系，为更多越南企业和产品进入全球市场铺平道路。 在2022年亚马逊周期间，组委会将举行圆桌会议、研讨会等活动，共同分享和更新相关信息，帮助越南企业促进出口、拓展国际市场和打造全球性品牌。

2022年亚马逊周将分别于10月27日至28日和10月31日至11月1日在河内和胡志明市举行。（完）