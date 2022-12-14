亚洲开发银行： 2022年越南经济增长可达7.5%

亚洲开发银行（亚行/ADB）12月14日发布的《2022年亚洲发展展望》（ADO）报告指出，在全球经济存在诸多不确定性因素的背景下，越南经济仍表现良好。但是，越南经济前景面临的风险持续增加。

亚行预测，2022年越南经济增长可达7.5%，通胀率预计在3.5%区间。随着贸易持续增长，全球对越南出口商品的需求呈下降趋势，越南主要贸易伙伴的需求薄弱，因此亚行预测越南2023年经济增长仅为6.3%。

在全球经济前景持续恶化的背景下，该报告下调了发展中的亚洲和太平洋地区的经济增长预期。如果2022 年9月，发展中的亚洲和太平洋地区2022 年和 2023 年的经济增长率分别为 4.3% 和 4.9%，但现在下调至4.2%和4.6%。

亚太地区乃至全球中央银行收紧货币政策、旷日持久的俄乌冲突以及中国的封锁政策，导致发展中的亚洲经济疫后复苏进程减缓。

亚洲开发银行首席经济学家阿尔伯特·帕克（Albert Park）表示：“亚太地区经济将持续复苏，但全球形势仍在恶化，这意味着复苏步伐将在明年受阻。各国政府需要保持密切合作，凝心聚力解决新冠肺炎疫情带来的困难，应对食品和能源价格上涨对民众尤其是困难群众和弱势群体的影响，确保经济全面且包容性复苏。”

亚行将2022年发展中的亚洲和太平洋地区的通胀率从 4.5% 下调至 4.4%。但是，由于能源和食品价格的影响，该银行将2023年的通胀率预测从4%上调至4.2%。

尽管经济增长和通胀预期被下调，但发展中的亚洲在促进增长和抑制通胀率方面仍优于世界其他地区。在马来西亚、菲律宾、泰国和越南的消费需求和旅游业强劲复苏的背景下，亚行对东南亚地区2022年的增长预测已从 5.1% 上调至 5.5%。但是，由于全球需求疲软，东南亚地区2023年的经济增长预期从 5%被下调至4.7%。（完）